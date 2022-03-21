基隆童話藝術節共創「大自然的禮物」 妝點海洋廣場

2022基隆童話藝術節藝術裝置「大自然的禮物（Nature! OUR GIFTS.）」今天亮相，這件作品是由在地藝術家李奇鴻，從「大自然的禮物：沐雨」共創計畫出發，攜手台電以能源再生永續概念，邀請基隆市藝術領域教師，帶領小學高年級學生一起創作。

基隆市教育處近年籌辦兒童節系列活動，主題是「我要成為海子王」。今年童話藝術節共創藝術作品今天在海洋廣場亮相，展出到至4月5日。

教育處表示，2022基隆童話藝術節除了推出裝置藝術，4月2日到5日每天下午1點到晚上7點，還會在海洋廣場安排童話藝術劇場演出，另外規畫找找小雨滴、山雨海的祝福等活動，邀請家長帶小朋友來體驗，活動時間及內容可上官方網站查詢。

基隆市長林右昌今天出席開幕活動時說，基隆童話藝術節結合學校課程，透過活動展出小朋友的創作，每年主題也由小朋友來擔綱，讓小朋友更有自信，讓小朋友不只是觀眾，也是主角之一。

李奇鴻表示，今年透過共創藝術計畫，帶領41所小學近5000名高年級學生，一起透過理解在地環境，思考環境、能源與人類依存關係，再透過設計、教育推廣，轉換為藝術創作，完成大自然的禮物作品。