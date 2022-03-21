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基隆高架橋下電纜線竟掛3個垃圾包 有人戲稱另類「垃圾不落地」
基隆市西定河高架橋下的電纜線，有人發現竟然掛著3包垃圾。當地仁愛區光華里長陳世豐今天通報市府協助清除，並納悶垃圾是如何丟上去的？太扯了。有人說是另類「垃圾不落地」，做這種事很沒公德心。
陳世豐說，西定河高架橋通過光華里路段，橋面下方是成功一路118巷。有里民發現高架橋下面，約3樓高的電纜線上，竟然懸吊3個垃圾包，讓人納悶這些垃圾為什麼會掛在那邊。
當地里民說，高架橋旁的公寓樓上住戶，有人可能懶得交運垃圾，會把垃圾直接由窗口，朝高架橋另一側的鐵軌區丟，應該是往下丟的過程卡在電纜上，而非從地面往上丟。
基隆市環保局接獲通報後，派遣清潔隊員前往處理，但發現電纜線高度太高，無法清除，轉報工務處公用事業科，調派高空作業車前往取下垃圾，再由環保局稽查內容物，看有沒有能夠追查出行為人。
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