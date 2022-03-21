影／城市博覽會林右昌「開箱」 基隆港郵輪消失嘆可惜

基隆市「2022城市博覽會」4月22日開幕，基隆市長林右昌今天主持城博會「開箱」儀式，逐一介紹A、B、C主展區和K副展區策展內容，強調內容非常精彩，現在要擔心的是屆時吸引那麼多人來基隆，如何做好人流接駁及吃、喝、休息、如廁服務，對市府人力調度也是一大考驗。

基隆城市博覽會從4月22日舉辦到5月2日，A國門展區位在基隆內港東西兩岸，B展區環繞正濱漁港，C展區以海科館為核心，K副展區為沙灣歷史文化園區。

林右昌說，籌辦城市博覽會的用意，第一是在地化跟國際化的連結，並且促進市民對城市的認同；其次是基隆進入城市轉型的新里旅程；第三當然是城市行銷，增加基隆的能見度，展現基隆這幾年的營造成果。

林右昌表示，台灣縱貫線以基隆為啟點，玉山的高度也是以基隆的水準原點來計算。這些都是過去的歷史，面對未來，基隆要展現的是下一世代港口城市典範。城博會將完整呈現基隆的歷史紋理及城市生活願景，讓民眾鑑往知來，重新認識基隆。

城市博覽會3個主展區展場規畫都已完成，各項展覽、公共藝術、戶外展演等也逐步到位。市府在未來1個月，將一一介紹，帶領民眾先睹為快。

林右昌今天公布城市博覽會主視覺作品，強調色彩繽紛，非常有活力，希望呈現基隆不一樣的意象，拋開過去給大家濕濕、灰灰、黑黑、暗暗的城市印象，展現熱情、多元、繽紛、奔放的感覺。

停泊在基隆港探索夢號郵輪，原本也是市府籌辦城市博覽會的元素之一，但郵輪已在3月17日離開基隆港。