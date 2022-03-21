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羅東林管處評定林業計畫執行績優 台北、宜蘭5社區獲獎

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會在南澳古道辦理手作步道工作假期。圖／羅東林管處提供
宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會在南澳古道辦理手作步道工作假期。圖／羅東林管處提供

每年3月是植樹月，林務局羅東林區管理處的植樹月系列活動中與宜蘭縣政府辦理「季新藍海~森活的碳循活動」，特別頒獎給社區林業計畫成果績優社區，獲獎有宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會、宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會、台北市南港區久如社區發展協會、宜蘭縣無尾港文教促進會及大同鄉英士社區發展協會等5個社區。

其中宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會於109年成立，協會成員全是雙連埤地主，協會秉持里山倡議與在地永續發展之精神，於110年向羅東林管處提出「我願意~守護雙連埤工作坊」社區林業計畫，遴聘專家學者授課，號召在地人一起認識、清除雙連埤的外來種，並成立培訓在地巡守志工隊，推展社區生態旅遊及永續自然資源的傳承與紀錄，成果卓著。

另外，宜蘭縣愛南澳生態旅遊發展協會「南澳古道生態山徑修復工法培訓計畫」計畫、台北市久如社區「都市林下好蜂富-南港久如社區林下養蜂實驗工作坊」計畫、宜蘭縣無尾港文教促進會「林下奇跡」計畫、英士社區「給你夢(kn-bung)部落森林守護培力進階計畫」執行成效優異，在地動員里山倡議推動、古道巡境與生態旅遊、林下經濟養蜂推廣與保安林寄居蟹保育成果，同獲績優社區。

羅東林管處表示，從91年起執行社區林業計畫已陸續補助409案，執行內容以森林經營及自然保育相關工作為主，依主題分為「森林保護篇」、「森林育樂篇」、「生態保育篇」及「樹木與生活篇」4個篇章，每案計畫補助從15至40萬元不等，每年開放社區提案時間10月1日至31日，若有興趣參與的社區或非營利性團體可洽詢林務局羅東林區管理處，或上社區林業計畫申辦資訊網查詢。

羅東林管處處長蕭崇仁(右三)前往雙連埤，關心社區發展情形，右四為雙連埤地區永續發展協會理事。圖／羅東林管處提供
羅東林管處處長蕭崇仁(右三)前往雙連埤，關心社區發展情形，右四為雙連埤地區永續發展協會理事。圖／羅東林管處提供
台北市南港區久如社區發展協會推廣的林下養蜂。圖／羅東林管處提供
台北市南港區久如社區發展協會推廣的林下養蜂。圖／羅東林管處提供

宜蘭 羅東 生態旅遊

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