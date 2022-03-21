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兒童節快到了 宜蘭市公所送130元圖書禮券給小朋友
為了迎接即將到來的兒童節，宜蘭市長江聰淵今天到光復國小贈送兒童節禮物給學生代表，並表揚模範生；今年兒童節禮物是面額130元的圖書禮券，最近會送到宜蘭市各國小及幼兒園學童的手上，預祝每個孩子都能度過快樂節日。
市公所表示，近年來宜蘭市公所採購圖書禮券作為兒童節禮物，讓學童可以自行去書店兌換文具等用品，頗受好評，今年禮券面額為130元，3月25日前會送到國小及幼兒園學童手上，為了方便學童使用，禮券沒有使用期限，也不需要一次性使用完畢，學童不必急著用，可以慢慢思考自己想要兌換什麼商品。
市公所也請廠商提供1元、20元及30元的找零禮券，讓禮券的使用上更加彈性，學生不需要為了湊足禮券面額，買了一些不需要的東西，找零禮券可以留待下次有需要時再使用。
今年宜蘭市各國小共有261位模範生，市長江聰淵將在3月底前陸續到各校頒發獎座、獎狀給模範生，他表示，典範是一種價值，必須堅守；良善是一種態度，值得擁有，模範生見證了典範與良善的最佳體現，足以以成為學習的榜樣。
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