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兒童節快到了 宜蘭市公所送130元圖書禮券給小朋友

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市長江聰淵今天到光復國小贈送兒童節禮物給學生代表，並表揚模範生。圖／市公所提供
宜蘭市長江聰淵今天到光復國小贈送兒童節禮物給學生代表，並表揚模範生。圖／市公所提供

為了迎接即將到來的兒童節宜蘭市長江聰淵今天到光復國小贈送兒童節禮物給學生代表，並表揚模範生；今年兒童節禮物是面額130元的圖書禮券，最近會送到宜蘭市各國小及幼兒園學童的手上，預祝每個孩子都能度過快樂節日。

市公所表示，近年來宜蘭市公所採購圖書禮券作為兒童節禮物，讓學童可以自行去書店兌換文具等用品，頗受好評，今年禮券面額為130元，3月25日前會送到國小及幼兒園學童手上，為了方便學童使用，禮券沒有使用期限，也不需要一次性使用完畢，學童不必急著用，可以慢慢思考自己想要兌換什麼商品。

市公所也請廠商提供1元、20元及30元的找零禮券，讓禮券的使用上更加彈性，學生不需要為了湊足禮券面額，買了一些不需要的東西，找零禮券可以留待下次有需要時再使用。

今年宜蘭市各國小共有261位模範生，市長江聰淵將在3月底前陸續到各校頒發獎座、獎狀給模範生，他表示，典範是一種價值，必須堅守；良善是一種態度，值得擁有，模範生見證了典範與良善的最佳體現，足以以成為學習的榜樣。

宜蘭市公所今年送出的兒童節禮券面額130元，3月25日前會送到各國小及幼兒園學童手上。圖／市公所提供
宜蘭市公所今年送出的兒童節禮券面額130元，3月25日前會送到各國小及幼兒園學童手上。圖／市公所提供

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