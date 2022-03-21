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鼓勵結婚 宜蘭縣府辦戀戀蘭陽單身聯誼扮「月老」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙發糖給今天參加活動的男女朋友，祝福他們早日找到心儀的對象。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙發糖給今天參加活動的男女朋友，祝福他們早日找到心儀的對象。記者戴永華／攝影

年輕人工作忙碌，沒時間結交異性朋友，宜蘭縣政府為了幫助未婚族「脫單」首度扮起了月老，訂於4月30舉辦單身聯誼活動，地點選在生態美景的冬山河親水公園及充滿浪漫風情的休閒渡假飯店，即日起受理報名，歡迎25歲以上單身縣民參加。

縣政府近年來透過各種方式鼓勵生育，可是不婚族群愈來愈多，所以縣長林姿妙要求民政處舉辦「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼活動，期盼年輕人透過活動多加與異性交往，如果能配對成功步入禮堂，接下來生養子女，才能有助於提高生育率。

林姿妙表示，為鼓勵年輕男女適齡婚育，盼年輕人在忙碌的生活中藉由聯誼活動擴展生活領域，這次宜蘭縣政府扮演月老，建立兩性互動平台，盼牽起好姻緣。

縣府民政處今天說明「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼開放60個名額報名，男女各半，邀請設籍宜蘭或在宜蘭居住的25歲以上的單身男女報名，這項活動全部免費，報名時收取500元保證金，當天參與活動結束後發還。

活動在冬山河親水公園及香格里拉休閒渡假飯店舉行，香格里拉休閒渡假飯店是知名婚宴場所，尤其藍天白雲、水中央的「永恆水教堂」唯美浪漫，更是拍照及偶像劇取景地點，非常適合舉辦聯誼活動。

聯誼從上午9點進行到下午5點，先從舞曲揭開序幕，接著是團康活動，午餐後安排永恆的愛-永生花束手作DIY，下午2點到3點是談情說愛茶會，增加彼此互動，再搭乘愛之船去冬山河尋幽秘境，河道風光適合拍照打卡，傍晚則是心跳一百雙人音樂遊戲。

當天若有心儀對象，主辦單位貼心準備6份速配獎，抽中的配對男女可以免費享用飯店的浪漫雙人下午茶套餐。報名即日起至4月12日，除採用網路報名，也可向各鄉鎮市戶政事務所臨櫃報名，詳情可參閱民政處官網的單身聯誼活動專區。

「戀戀蘭陽愛之旅」將先安排一支舞曲破冰，揭開單身聯誼活動的序幕。記者戴永華／攝影
「戀戀蘭陽愛之旅」將先安排一支舞曲破冰，揭開單身聯誼活動的序幕。記者戴永華／攝影
為鼓勵結婚生子，宜蘭縣政府巧扮「月老」第一次舉辦男女聯誼活動，歡迎25歲以上的男女朋友報名。記者戴永華／攝影
為鼓勵結婚生子，宜蘭縣政府巧扮「月老」第一次舉辦男女聯誼活動，歡迎25歲以上的男女朋友報名。記者戴永華／攝影

單身聯誼活動 宜蘭 林姿妙

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