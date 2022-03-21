影／鹿野梅花鹿公園啟用 門口迎賓鹿變長頸鹿

台東縣府活化閒置已久的運動公園，改建成梅花鹿公園，公園豢養13頭梅花鹿等溫馴動物，遊客可以近距離互動，今天辦理啟用祈福儀式，並為「心鹿儷成」大型公共藝術雕塑揭幕，但2雕塑造型是長頸鹿非梅花鹿，讓與會人員戲稱「梅花鹿脖子變長了？」

鹿野鄉公所說明，「心鹿儷成」公共藝術雕塑並非強調長頸鹿，主要是透過設計讓鹿把脖子伸得長長的，組合成心的圖案，讓遊客可在心鹿框框內照相，都能佳偶天成、一鹿成功。

鹿野梅花鹿公園面積約3公頃，原為鹿野鄉立運動公園，因使用率不佳荒廢多年，後也曾與泛舟業者合作，開發卑南溪泛舟運動，溪床改道後又改成自然生態教育場，3年前鄉公所將場地收回整理豢養梅花鹿，並透過縣府爭取花東基金補助1205萬元重新整建，今天啟用。

台東縣長饒慶鈴表示，鹿野鄉這幾年不斷進步，增加許多新景點，三年前他和鄉長都認為，公所後方3公頃運動公園，場地景觀美、閒置太可惜，縣府向花東基金爭取經費將公園重新活化，她也佩服鄉長執行力，順利發包、完工，讓鹿野鄉又增加一個旅遊景點。