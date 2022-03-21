花蓮首次通過百年老樹移植 預計花6小時運24公里

花蓮市區有1棵樹齡123年的麵包樹，是縣府列管的老樹，由於周邊要興建房屋，建商協請怡園度假村移植到24公里遠的園區，預計花費6小時，這也是第一棵列管老樹獲准移植。

據花蓮市受保護樹木樹籍資料，百年麵包樹的樹木標號為84年009號，高約10公尺，經測量及調查樹胸徑約1.87公尺，樹齡約123年。今天舉行百年麵包樹移植儀式，建商、度假村、議員及許多居民到場祝福移樹過程順利。

怡園度假村總經理陳義豐表示，以前其他老樹在蓋房子疏於照護後，不久就死亡非常可惜，很高興這棵老樹通過花蓮縣樹木保護委員會審核，是縣府列管中首例獲准移植案例，自己已有移植上千棵樹木的經驗，並將過程拍成影片，提供各界參考老樹移植的做法。

「移樹沒有想像中這麼簡單」陳義豐說，尤其這棵樹已斷根2次以上，根部仍有4.8公尺，因此找花蓮最大、底部最低的板車載運。為避免影響交通，特別規畫行經路線，要在凌晨先往美崙工業區，再走海岸路一路往南，原本半小時的路程，可能要延長至6個小時，沿途可能會拉扯到電線，都要小心排除。

建商馬自勝指出，百年老樹很少見，但位於私有土地上，缺乏管理，周邊環境雜亂，決定要移植到更好的地方，怡園度假村除了是花蓮環境教育設施場域，還設有「老樹區」，認為這是老樹最好的歸屬。

花蓮高農森林科老師李文正表示，曾聽聞地方耆老口述這棵百年老樹的歷史，日據時代有空襲掃射，附近樹木多被炸毀，這棵樹儘管許多枝幹被打中折損，仍屹立不搖，非常難得。他提及，移植樹木要修枝斷根，主要是減少葉片蒸散作用，並促進老樹新生細根，以增加存活率，同時提升運送效率。