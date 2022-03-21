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花蓮百年麵包樹移植 居民見證盼新生

中央社 / 花蓮縣21日電

花蓮市國強里一塊私有土地準備開發，土地上有一棵樹齡超過百年的麵包樹，業者決定移植，向花蓮縣樹木保護委員會申請通過，今天舉行移植儀式，邀集地方人士、里民見證。

據花蓮市受保護樹木樹籍資料，這棵百年麵包樹的標號為民國84年009號，高約10公尺，經測量及調查樹胸徑約1.87公尺，樹齡約123年。

麵包樹2大主幹分向兩邊向上聳拔，枝椏低垂，橫生交錯，樹葉茂密，綠蔭蔽空，姿態優美，似一把巨傘挺立在田野間。支持根扭曲成板狀，緊緊扎入土中，剛勁有力，樹幹上長了一個大型的褶皺樹瘤，頗為奇特。

當地居民吳俊榮受訪說，今年72歲，小時候一群孩子都在這棵麵包樹下玩耍，會揀麵包果來吃；附近有一個防空洞，聽老人家說，在日治時期盟軍空襲掃射，麵包樹枝幹曾被飛機上機槍打中，但大樹仍展現強韌生命力。

土地開發業者馬自勝說，這塊私有土地面積約400坪，準備興建住宅，祈求老樹能庇佑，自己雖是基督徒，卻也曾擲茭3次確認老樹要移植，所以花一年多時間籌備，將老樹移到怡園渡假村，移植費用新台幣100多萬元。

怡園渡假村負責人陳義豐指出，怡園收容各種樹木3000多棵，麵包樹就有50多棵，會騰出特別空間讓老樹如同住「豪宅」；老樹被斷根的土球就4米8直徑，從老樹所在搬到怡園路程約30分鐘，但載送老樹可能要花6小時，因為租來最大型板車，要避開限高、要逐一撐起沿路的電線以免被勾到，將利用深夜搬遷。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯致詞表示，花蓮土地有90%被森林覆蓋，此次是列管老樹移植首例，樂見民眾愛護老樹的這項復育計畫。

麵包 花蓮 空襲

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