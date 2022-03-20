豆腐鯊擱淺花蓮立霧溪口死亡 長3公尺無明顯外傷

花蓮立霧溪口北岸昨天有1隻長305公分、寬60公分的豆腐鯊擱淺，海巡署東部分署第一二岸巡隊崇德執檢站獲報，原本想要協助牠回到海中，但生命跡象非常微弱，最後死亡。今天待保育人員採集檢體檢驗後，就地掩埋。

大鯨鯊因吃起來軟嫩故俗稱為豆腐鯊，個性溫和，只吃小魚蝦及蜉蝣生物，身上布滿有如星星斑點為其特色，在過度捕撈下，豆腐鯊數量減少，除了漁業署2008年公告全面禁止捕撈，海委會也將豆腐鯊列為瀕臨絕種保育動物。

第一二岸巡隊崇德執站表示，昨天下午4點19分接獲民眾報案，於立霧溪口北岸岸際發現1隻鯨鯊疑似擱淺，立即通報海洋保育署第九工作站、花蓮縣政府農業處保育與林政科及中華鯨豚協會協助，並派員到場救援。

海巡人員抵達現場後，發現該鯨鯊是豆腐鯊，身上無明顯外傷，尚存一絲氣息，隨即試圖協助將其放回海中，可惜已處於瀕死狀態，又再次擱淺於岸際後死亡，因天色昏暗且近漲潮時段，海巡人員先將豆腐鯊移動至潮線以上再固定，避免遭海浪打入海中。

直到今天上午9點，海洋保育署第九工作站人員抵達，取骨及採様豆腐鯊，寄回相關學術單位研究，並由高巢休閒農場及岸巡隊員，將豆腐鯊就地掩埋。