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基市義消切磋繩結、著裝、小幫浦射水及負重救生競技
基隆市消防局今天在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，市長林右昌出席校閱並頒獎，感謝義消夥伴平時支援執行災害搶救及預防工作，期許持續秉持優良傳統，守護市民生命財產安全。
林右昌和立委蔡適應及多名議員出席常訓頒獎儀式，林右昌頒發續任聘書給義消總隊總隊長林耀宗，感謝林帶領基隆市的義消夥伴，長年協助支援消防局同仁執行災害搶救工作。日前大武崙工業區等地火警，都可見義消身影，住家警報器裝設與防範一氧化碳中毒宣導等，也都有賴義消協助。
來自各義消中隊的好手今天齊聚中山高中交流切磋，透過基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生4項競技，展現義消矯健身手與平時紮實訓練成果。經過一個上午激烈競賽，各單項競賽比出名次，中隊冠軍則由第一大隊信義中隊奪得，第三大隊囊括精神總錦標及大隊總冠軍。
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