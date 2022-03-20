基市義消切磋繩結、著裝、小幫浦射水及負重救生競技

基隆市消防局今天在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，市長林右昌出席校閱並頒獎，感謝義消夥伴平時支援執行災害搶救及預防工作，期許持續秉持優良傳統，守護市民生命財產安全。

林右昌和立委蔡適應及多名議員出席常訓頒獎儀式，林右昌頒發續任聘書給義消總隊總隊長林耀宗，感謝林帶領基隆市的義消夥伴，長年協助支援消防局同仁執行災害搶救工作。日前大武崙工業區等地火警，都可見義消身影，住家警報器裝設與防範一氧化碳中毒宣導等，也都有賴義消協助。