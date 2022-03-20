快訊

北市再興社區女兒牆崩落 初勘認定「長期漏水」致鋼筋鏽蝕

澤倫斯基簽署總統令 26日起延長「戰時狀態」30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市義消切磋繩結、著裝、小幫浦射水及負重救生競技

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市消防局今在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，並舉辦基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生競技。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局今在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，並舉辦基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生競技。圖／基隆市消防局提供

基隆市消防局今天在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，市長林右昌出席校閱並頒獎，感謝義消夥伴平時支援執行災害搶救及預防工作，期許持續秉持優良傳統，守護市民生命財產安全。

林右昌和立委蔡適應及多名議員出席常訓頒獎儀式，林右昌頒發續任聘書給義消總隊總隊長林耀宗，感謝林帶領基隆市的義消夥伴，長年協助支援消防局同仁執行災害搶救工作。日前大武崙工業區等地火警，都可見義消身影，住家警報器裝設與防範一氧化碳中毒宣導等，也都有賴義消協助。

來自各義消中隊的好手今天齊聚中山高中交流切磋，透過基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生4項競技，展現義消矯健身手與平時紮實訓練成果。經過一個上午激烈競賽，各單項競賽比出名次，中隊冠軍則由第一大隊信義中隊奪得，第三大隊囊括精神總錦標及大隊總冠軍。

基隆市消防局今在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，並舉辦基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生競技。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局今在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，並舉辦基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生競技。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局今在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，基隆市長林右昌等人出席致意。圖／基隆市政府提供
基隆市消防局今在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，基隆市長林右昌等人出席致意。圖／基隆市政府提供
基隆市消防局今在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，並舉辦基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生競技。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局今在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，並舉辦基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生競技。圖／基隆市消防局提供

林右昌 基隆

延伸閱讀

基隆議員包場看時代革命 遠嫁台灣香港女子不捨家鄉遽變

相關新聞

豆腐鯊擱淺花蓮立霧溪口死亡 長3公尺無明顯外傷

花蓮立霧溪口北岸昨天有1隻長305公分、寬60公分的豆腐鯊擱淺，海巡署東部分署第一二岸巡隊崇德執檢站獲報，原本想要協助牠...

基市義消切磋繩結、著裝、小幫浦射水及負重救生競技

基隆市消防局今天在中山高中舉辦義勇消防人員常年訓練成果驗收，市長林右昌出席校閱並頒獎，感謝義消夥伴平時支援執行災害搶救及...

基隆議員包場看時代革命 遠嫁台灣香港女子不捨家鄉遽變

記錄香港「反送中」運動的紀錄片《時代革命》，在金馬獎獲頒最佳紀錄片獎，目前在台灣院線上映。基隆市議員童子瑋今天包場邀請民...

監理站辦長者換照一站式服務 明下午花蓮市衛生所舉行

台灣進入高齡化社會，有駕照的銀髮族愈來愈多，認知與反應能力可能不如以往，交通部規定駕駛人年滿75歲須通過換照檢測，否則駕...

宜蘭綠博「翡翠樹蛙」裝置藝術亮相 蛙與茶王有段故事

320是世界青蛙日，宜蘭綠色博覽會「翡翠樹蛙」裝置藝術今天曝光；值得一提是，青蛙與茶葉密不可分，好生態種好茶，宜蘭茶農林...

綠島買免稅商品到管制區領貨影響動線 民代業者籲檢討

台東縣綠島擁有天然觀光資源，遊客返台前還可到綠島免稅商店採購商品，因免稅店未與搭船碼頭相連，須提早2小時採買商品，再由商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。