基隆議員包場看時代革命 遠嫁台灣香港女子不捨家鄉遽變

記錄香港「反送中」運動的紀錄片《時代革命》，在金馬獎獲頒最佳紀錄片獎，目前在台灣院線上映。基隆市議員童子瑋今天包場邀請民眾觀看，期許這一代台灣人要更有責任壯大台灣、守護主權。基隆市政府明晚也會在秀泰影城包場，邀請民眾觀看這部紀錄片。

童子瑋辦公室表示，《時代革命》記錄香港反送中運動，導演周冠威擔心中國政府政治壓力與香港國安法箝制，放棄在香港播出，並將版權賣給國外片商，但不如預期，台灣率先安排在院線上映。

童子瑋說，中共很快就拋棄對香港一國兩制的承諾，導致香港發生波瀾壯闊，震撼全台灣的事件。香港人用血和淚面對極權國家，手無寸鐵的市民用筆或汽油彈，對中共政權表達不滿都沒有用，台灣人都看在眼裡。

童子瑋表示，觀看紀錄片就是要力挺香港人追求自由民主，香港人強韌的堅毅勇氣，台灣人不會忘記，世界也不會忘記，希望認同民主自由的台灣人一起來看這部紀錄片，力挺不畏強權的勇敢人民。

基隆市長林右昌、立委蔡適應也出席放映會。林右昌說，香港這幾年發生的事大家並不樂見，但終究是發生了。台灣和香港民眾這段時間，心靈和生活連結更加緊密。

林右昌說，香港近幾年發生的事情，其實多年前就有端倪，但一般人通常不會在意，等到事情發生才感到震驚和錯愕。自由民主是人類普世價值，包括現在發生在烏克蘭的事也一樣，如果我們不挺身來捍衛自由跟民主，自由和民主有一天就會在我們的生活消失。

蔡適應表示，這部影片的「演員」都沒領薪水，但他們用生命告訴我們，生命的過程有很多抉擇。他也要感謝導演周冠威，沒有他就沒有這部影片，沒有這部影片，全球民眾就不知道香港發生什麼事情。