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監理站辦長者換照一站式服務 明下午花蓮市衛生所舉行

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮監理站於明天下午2點至3點30分在花蓮市衛生所，開辦高齡駕駛人一站式換照及認知功能測驗服務，可節省申請時間。圖／花蓮監理站提供
花蓮監理站於明天下午2點至3點30分在花蓮市衛生所，開辦高齡駕駛人一站式換照及認知功能測驗服務，可節省申請時間。圖／花蓮監理站提供

台灣進入高齡化社會，有駕照的銀髮族愈來愈多，認知與反應能力可能不如以往，交通部規定駕駛人年滿75歲須通過換照檢測，否則駕照就會失效。為提升銀髮族換照意願，花蓮監理站於明天下午2點至3點30分在花蓮市衛生所，開辦高齡駕駛人一站式換照及認知功能測驗服務，可節省申請時間。

花蓮監理站表示，請有接到高齡換照通知單的長輩們，於明天指定的時間內，攜帶「身分證」、「健保卡」、「駕照（若遺失可不帶）」、「一吋相片4張」、辦理規費等，若需要記得帶老花眼鏡，至花蓮市衛生所辦理，可一次完成體檢、認知功能測驗及駕照換發，節省往返醫療體檢院所及監理機關路程時間。

監理站指出，高齡換照規費部分，汽、機車駕照各50元，體格檢查170元，認知功能測驗200元，明天符合75歲屆齡駕照換發條件者，包括「自願繳回駕照」或「成功換發駕照」，皆可獲贈宣導品1份，請符合換照條件的銀髮族不要錯過。

花蓮監理站提醒，年滿75歲以上駕駛人，在2017年7月1日以後，若有遭受違規記點或吊扣駕照處分者，請務必在收到「75歲以上駕駛人違規換照通知書」後3個月內辦理換照，以免被註銷駕照。

花蓮 監理站

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