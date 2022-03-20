宜蘭綠博「翡翠樹蛙」裝置藝術亮相 蛙與茶王有段故事

320是世界青蛙日，宜蘭綠色博覽會「翡翠樹蛙」裝置藝術今天曝光；值得一提是，青蛙與茶葉密不可分，好生態種好茶，宜蘭茶農林立偉栽種有機茶不但保育生態，更是全國有機包種茶評鑑的翠蛙選和金蛙選兩大獎得主，優秀茶農成了兼顧保育栽種的最大贏家。

農委會茶葉改良場主辦的第二屆全國有機茶TAGs分類分級評鑑，這項被視為有機茶葉米其林級的大賽，在疫情與極端氣候影響下，堪稱歷年最具挑戰的茶賽，於去年10月底成績揭曉。

以前評鑑給獎是金銀銅蛙的選別，後來為了肯定茶農精進傑出表現，又增列頂級「翠蛙選」，象徵好上加好的樹蛙品牌好茶葉。TAGs比賽結果，條形包種茶翠蛙選大賞由宜蘭茶區的玉露茶園林立偉獲選，而且3名金蛙選得主也全被林立偉栽種的茶葉拿下，包辦兩項最大獎，打破歷年紀錄。

「與蛙共鳴‧極致共好」是這項競賽精神，青蛙出現代表環境生態優良的重要指標，在細水潺潺下伴著翡翠樹蛙的鳴叫，浸潤整座茶園更加芳香。

宜蘭有機茶的得獎與青蛙生態復育，都代表蘭陽平原是好山好水環境，所以在今年在綠博的夢幻島嶼裡出現一隻「翡翠樹蛙」裝置藝術，該樹蛙最早在翡翠水庫發現，有著翠綠色外表而得名，屬於台灣特有種。

主辦單位表示，「翡翠樹蛙」眼睛周圍有一圈金黃色虹膜和一條明顯的過眼線，像是戴著金框眼鏡般，會發出呱啊、咯咯的聲音，超級可愛；主要分布在台北、宜蘭和桃園低海拔山區闊葉林、果園、茶園等開墾地，避免使用農藥可以保護牠們。