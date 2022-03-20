綠島買免稅商品到管制區領貨影響動線 民代業者籲檢討

台東縣綠島擁有天然觀光資源，遊客返台前還可到綠島免稅商店採購商品，因免稅店未與搭船碼頭相連，須提早2小時採買商品，再由商家送至碼頭「免稅品管制區」領貨，領貨遊客多時影響離島侯船遊客動線、造成困擾；縣府表示，除調整管制區區空間，也會重新規畫外圍停車格、避免被長期占用。

台東縣議員李數奼表示，綠島民宿業者反映，每到旅遊旺季，領免稅貨品遊客人潮常擠滿管制區，管制區外出入口停車格也被佔用，除影響候船區遊客動向，綠島民宿業者幾乎無法順利接團、搭載遊客，也沒有遮風避雨空間。

綠島業者直言，綠島交通船碼頭和免稅店之間距離太遠，遊客購買免稅品後無法帶著走，必須到管制區領貨、確認，手續相對複雜，另管制區空間有限、夏天太熱，建議縣府重做整體規畫、檢討。

台東縣府交通觀光發展處交通事務科長賴宣愷表示，日前到綠島免稅品管制區會勘，發現等領免稅品遊客多的時候，的確影響離島侯船遊客動線，造成地方民宿業者接團不便，已協調管制區入口門擋位置，以利民眾排隊順暢及業者等候遊客。