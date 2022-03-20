快訊

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠島買免稅商品到管制區領貨影響動線 民代業者籲檢討

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
綠島免稅商品領貨管制區人潮太多時，影響登入船口動線。記者卜敏正／翻攝
綠島免稅商品領貨管制區人潮太多時，影響登入船口動線。記者卜敏正／翻攝

台東綠島擁有天然觀光資源，遊客返台前還可到綠島免稅商店採購商品，因免稅店未與搭船碼頭相連，須提早2小時採買商品，再由商家送至碼頭「免稅品管制區」領貨，領貨遊客多時影響離島侯船遊客動線、造成困擾；縣府表示，除調整管制區區空間，也會重新規畫外圍停車格、避免被長期占用。

台東縣議員李數奼表示，綠島民宿業者反映，每到旅遊旺季，領免稅貨品遊客人潮常擠滿管制區，管制區外出入口停車格也被佔用，除影響候船區遊客動向，綠島民宿業者幾乎無法順利接團、搭載遊客，也沒有遮風避雨空間。

綠島業者直言，綠島交通船碼頭和免稅店之間距離太遠，遊客購買免稅品後無法帶著走，必須到管制區領貨、確認，手續相對複雜，另管制區空間有限、夏天太熱，建議縣府重做整體規畫、檢討。

台東縣府交通觀光發展處交通事務科長賴宣愷表示，日前到綠島免稅品管制區會勘，發現等領免稅品遊客多的時候，的確影響離島侯船遊客動線，造成地方民宿業者接團不便，已協調管制區入口門擋位置，以利民眾排隊順暢及業者等候遊客。

賴宣愷說，為維護碼頭公共秩序、車流順暢，該區機車格將改為居民臨時停車區，以防租車業者盤據、占用車格，另有關港區出入口路邊停車格，轄區派出所則建議，調整為臨時停車格，提供業者接送遊客臨停，避免長期被附近業者佔用。

地方業者反映，綠島免稅商品管制區外的停車空間常被佔用。記者卜敏正／翻攝
地方業者反映，綠島免稅商品管制區外的停車空間常被佔用。記者卜敏正／翻攝

綠島 台東

延伸閱讀

綠島女子落水 台東海巡首用遙控式動力救生圈成功救人

相關新聞

宜蘭綠博「翡翠樹蛙」裝置藝術亮相 蛙與茶王有段故事

320是世界青蛙日，宜蘭綠色博覽會「翡翠樹蛙」裝置藝術今天曝光；值得一提是，青蛙與茶葉密不可分，好生態種好茶，宜蘭茶農林...

綠島買免稅商品到管制區領貨影響動線 民代業者籲檢討

台東縣綠島擁有天然觀光資源，遊客返台前還可到綠島免稅商店採購商品，因免稅店未與搭船碼頭相連，須提早2小時採買商品，再由商...

太巴塱生活館賣酒遭查扣引族人不滿 縣府：定期稽查

花蓮光復鄉太巴塱紅糯米生活館，長年推動阿美族紅糯米保種及傳統酒釀，販售的「太巴塱黑糯米露」，被花蓮縣政府以「菸酒管理法」...

暖運公園超長溜滑梯截彎取直、提高斜率 4月就能玩

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場的超長溜滑梯，原本設定12歲以上使用，招致民眾批評。市府決定修改滑道，截彎取直、提高斜率，前...

台東新興村納骨塔、壢坵公墓納骨牆完工 提供3200櫃位

台東縣府3年前向中央爭取2千萬餘元，補助金峰鄉公所辦理新興村納骨塔，及壢坵公墓納骨牆工程昨完工啟用，兩處傳統部落公墓從原...

成功鎮重啟日式老屋 賴清德見證

台東縣成功鎮新港教會會館為90年歷史日式建築，2003年縣府登錄為歷史建物，經立委劉櫂豪及縣府向中央爭取經費發包整修，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。