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太巴塱生活館賣酒遭查扣引族人不滿 縣府：定期稽查

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
太巴塱紅糯米生活館出示扣押收據、查獲違法嫌疑菸酒案件現場處理紀錄表，部落青年感到無法接受。記者王思慧／攝影
太巴塱紅糯米生活館出示扣押收據、查獲違法嫌疑菸酒案件現場處理紀錄表，部落青年感到無法接受。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉太巴塱紅糯米生活館，長年推動阿美族紅糯米保種及傳統酒釀，販售的「太巴塱黑糯米露」，被花蓮縣政府以「菸酒管理法」稽查，下令不得賣酒。此舉引發部落青年不滿，認為政府打壓原民傳統文化。縣府財政處今天回應，稽查動作是輔導業者，須申請設立及許可執照，避免違法。

1年1穫的紅糯米是太巴塱部落的傳統作物，十分珍貴，阿美族人只在重要祭典才會食用。營運超過7年的太巴塱紅糯米生活館，提供旅遊導覽、特色農產、DIY課程及原民風味餐等，吸引遊客體驗原民文化。今天部落青年召開記者會，喊出「我要找回曾經 你只看到酒精」口號，抗議縣府不尊重原民文化。

約在2年前，生活館開始販賣含有酒精、酒瓶身的「太巴塱黑糯米露」，原本都沒有問題，卻在16日疑似遭到檢舉，縣府財政處派員稽查。生活館工作人員Looh說，稽查員未表明身份，一開口就質疑黑糯米露有無酒精，更查扣現場的10瓶酒，並帶走2瓶酒化驗，不准販售，給人態度咄咄逼人，感到非常害怕。

太巴塱社區營造協會理事長、紅糯米生活館負責人蕭明山（Kanew Ipay）說，向縣府溝通得知，這是定期擴大稽查作業，但應該要先輔導，而不是用「違法嫌疑菸酒」處理。

蕭明山表示，部落想要賣傳統酒釀，卻遇到許多問題，要做商標和檢驗費用負擔不起；若是跟廠商合作，也是要花費60萬元，且商標跟部落沒關係；之前也找上花蓮酒廠，但做不出部落的味道。因此，轉而做地方創生，向中央各部會提出各項計畫，卻都沒有下文，希望政府能積極輔導部落合法化。

縣府財政處長劉台文指出，依「菸酒管理法」，由菸酒稽查及取締小組稽查，若未具備酒產製業資格，以自釀酒品公開販售，恐違反「菸酒管理法」第45條及46條產製並販售私酒規定。為避免部落族人不知規定而觸法受罰，將再加強宣導，並依「農民或原住民製酒管理辦法」及「農村酒莊輔導作業要點」規定，輔導族人向財政部國庫署申請製造業者設立及許可執照。

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花蓮縣府查扣太巴塱紅糯米生活館販售的10瓶酒，並帶走2瓶酒化驗。記者王思慧／攝影
花蓮縣府查扣太巴塱紅糯米生活館販售的10瓶酒，並帶走2瓶酒化驗。記者王思慧／攝影
太巴塱紅糯米生活館販售的「太巴塱黑糯米露」，被花蓮縣政府以「菸酒管理法」稽查，下令不得賣酒。記者王思慧／攝影
太巴塱紅糯米生活館販售的「太巴塱黑糯米露」，被花蓮縣政府以「菸酒管理法」稽查，下令不得賣酒。記者王思慧／攝影
因太巴塱紅糯米生活館販賣的酒被查扣，今天部落青年召開記者會，喊出「我要找回曾經 你只看到酒精」口號，抗議縣府不尊重原民文化。記者王思慧／攝影
因太巴塱紅糯米生活館販賣的酒被查扣，今天部落青年召開記者會，喊出「我要找回曾經 你只看到酒精」口號，抗議縣府不尊重原民文化。記者王思慧／攝影

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