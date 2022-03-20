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暖運公園超長溜滑梯截彎取直、提高斜率 4月就能玩

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場預計4月間開放，溜滑梯修改規格後已符合兒童遊具規格，小朋友也能玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場預計4月間開放，溜滑梯修改規格後已符合兒童遊具規格，小朋友也能玩。記者邱瑞杰／攝影

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場的超長溜滑梯，原本設定12歲以上使用，招致民眾批評。市府決定修改滑道，截彎取直、提高斜率，前端爬籠和球籠也增設防止攀爬細網，以符合兒童遊具規格，讓2到12歲小朋友都能玩。市立田徑場長葉雅琦說，工程已在收尾，兒童遊戲場預計4月間開放。

市立田徑場在暖暖運動公園打造兒童遊戲場，利用坡面設計攀爬網、溜滑梯，另外設置躲貓貓涵管、鳥巢式秋千和吊欄（Monkey Bar） 等遊具。設計構想曝光後，許多家長引頸期盼，但工程自2019年發包，完工日期一延再延，歷經3次變更設計，去年8月才完工報驗。

暖運兒童遊戲場設施完成後，外界發現攀爬網、攀爬繩、攀爬塊、涵管等「冒險區」設施，12歲以下不宜使用，連溜滑梯也「兒童不宜」，也就是說12歲以下小朋友在遊戲場，只能盪秋千和玩沙坑，被批評「兒童遊戲場」名不副實。

市府得知外界質疑聲浪，去年9月決定修改溜滑梯規格，讓小朋友也能玩。原本列為體健設施，限14歲以上使用的Monkey Bar，也會加鋪軟墊，降低高度，開放到5到12歲兒童使用。

基隆市議員林旻勳日前到暖運兒童遊戲場了解工程進度，葉雅琦表示，溜滑梯原本設計彎進樹林內，但發現因此斜率不夠，小朋友可能會卡在裡面，所以拉直滑道增加斜率。爬籠和球籠增加防攀細網，已符合檢驗規定。防攀網外有加彩色編織和瓢蟲等裝飾物，增加美感。

葉雅琦說，溜滑梯和Monkey Bar申請兒童遊具檢驗，只剩一點點部分需要補正，驗收作業也只需再補些資料，預計4月間開放。開放前會再整理兒童遊戲場旁的環境，包括人工草皮曬乾、除草和清洗溜滑梯等，漂漂亮亮的迎接小朋友來遊玩。

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場預計4月間開放，溜滑梯修改規格後已符合兒童遊具規格，小朋友也能玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場預計4月間開放，溜滑梯修改規格後已符合兒童遊具規格，小朋友也能玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場預計4月間開放，溜滑梯修改規格後已符合兒童遊具規格，小朋友也能玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場預計4月間開放，溜滑梯修改規格後已符合兒童遊具規格，小朋友也能玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場預計4月間開放，溜滑梯修改規格後已符合兒童遊具規格，小朋友也能玩。記者邱瑞杰／攝影
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溜滑梯 基隆

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