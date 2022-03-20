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台東新興村納骨塔、壢坵公墓納骨牆完工 提供3200櫃位

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
金峰鄉公所新興村納骨塔昨完工啟用，設計結合在地人文特色、綠美化，滿足鄉民未來殯葬需求。記者卜敏正／翻攝
金峰鄉公所新興村納骨塔昨完工啟用，設計結合在地人文特色、綠美化，滿足鄉民未來殯葬需求。記者卜敏正／翻攝

台東縣府3年前向中央爭取2千萬餘元，補助金峰鄉公所辦理新興村納骨塔，及壢坵公墓納骨牆工程昨完工啟用，兩處傳統部落公墓從原本滿葬土葬區，轉變為嶄新且具文化特色殯葬櫃塔，可提供3千多個納骨櫃位，還規畫樹葬區，讓公墓公園化也綠美化

金峰鄉新興村新興公墓，及壢坵公墓皆是傳統公墓、僅有土葬區，因現代觀念逐漸改變，鄉民期盼先人過世後能火化入塔，縣府爭取中央補助1300萬元，執行壢坵公墓起掘及興建納骨牆，另外1050萬元興建新興村納骨塔，二設施設計結合在地人文特色、綠美化，並要滿足鄉民未來殯葬需求。

台東縣長饒慶鈴表示，縣內各鄉鎮市殯葬設施大多老舊，或不符合現代需求，縣府3年前爭取花東基金及內政部補助計畫，至今已補助台東市、卑南、金峰鄉、成功鎮等10鄉鎮市總計約3.2億元，新建、改善、綠美化殯葬設施。

金峰鄉公所說明，新建完工的新興第三公墓納骨塔，從塔上可眺望蔚藍大海，環境自然幽美，配合當地地形，並以當地八大頭目之意象與公墓公園化建築概念，也降低公墓對居民日常生活影響，預計可提供 1910 個納骨櫃位，為順應地方信仰櫃位上皆設計十字架。

另原歷坵公墓起掘遷葬後新建歷坵第五公墓納骨牆，採取多元環保葬理念設計，部分墓地也規畫為樹葬區，預計提供1332個貯骨櫃。

金峰鄉公所新興村納骨櫃昨啟用，可提供1910櫃位，每個櫃位外都有十字架設計。記者卜敏正／翻攝
金峰鄉公所新興村納骨櫃昨啟用，可提供1910櫃位，每個櫃位外都有十字架設計。記者卜敏正／翻攝
金峰鄉公所新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆昨啟用，外牆彩繪具地方特色。記者卜敏正／翻攝
金峰鄉公所新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆昨啟用，外牆彩繪具地方特色。記者卜敏正／翻攝
金峰鄉公所新興村納骨塔，及壢坵公墓納骨牆工程昨完工啟用。記者卜敏正／翻攝
金峰鄉公所新興村納骨塔，及壢坵公墓納骨牆工程昨完工啟用。記者卜敏正／翻攝

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