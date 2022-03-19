基隆屋齡42年聯宏社區都更陷瓶頸 市府開分區說明會
基隆市仁愛區成功市場旁的聯宏社區、為屋齡42年的舊社區，因地下室停車場樑柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，106年成立更新會組織整合都更重建意願，市府也向中央爭取840萬規畫補助費用。居民對於都更不理解，尚未投入相應成本，都更推動陷入瓶頸，市府今天起召開分區說明會。
聯宏社區為284戶、屋齡42年的舊社區，106年因地下室停車場樑柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，在73%居民同意下於106年成立更新會組織整合都更重建意願。市府委託都市更新輔導團提供法令諮詢，向中央爭取840.8萬規畫補助費用，社區也需負擔每戶平均5萬自籌款，協助社區委託規畫顧問辦理都市更新規畫。
都市發展處長徐燕興表示，聯宏社區居民因多數不住在現地，較少參與社區討論，也尚未籌措自籌款項，雖然市府已經提供許多資源與補助，但都更同意比例尚未達3成，更新會定期會議居民出席比率仍逐年下降，以至目前中央第一期補助款即將用完，中央請市府評估是否需終止繼續補助。
都更重建推動的必要關鍵有二，其一為社區居民有充分意願與投入，其二為任何事情的推動都需要成本，房屋重建與舊車換新車一樣，需要社區居民共同負擔費用，才能成功推動。
考量都市更新推動需長時間的討論，同時建物結構有潛在疑慮，因此除了調查居民都市更新推動意願，也將輔導聯宏社區籌組管理委員會、辦理建築物結構評估並申請耐震結構補強，今天說明會現場也邀集國家地震工程研究中心、都市發展處使用管理科前來，說明申請耐震補強、成立管理委員會之相關資訊與補助資源。
聯宏社區分區說明會地點固定於光華里里民大會堂（仁愛區光一路28號5樓）召開，今天場次為A、H區說明會，後續也將於3月26日、4月2日、4月9日、4月16日上午10點分區召開，請聯宏社區居民及關心都市更新之民眾抽空參與。
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