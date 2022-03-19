基隆屋齡42年聯宏社區都更陷瓶頸 市府開分區說明會

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆屋齡42年聯宏社區都更陷瓶頸，市府開分區說明會。本報資料照片
基隆屋齡42年聯宏社區都更陷瓶頸，市府開分區說明會。本報資料照片

基隆市仁愛區成功市場旁的聯宏社區、為屋齡42年的舊社區，因地下室停車場樑柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，106年成立更新會組織整合都更重建意願，市府也向中央爭取840萬規畫補助費用。居民對於都更不理解，尚未投入相應成本，都更推動陷入瓶頸，市府今天起召開分區說明會。

聯宏社區為284戶、屋齡42年的舊社區，106年因地下室停車場樑柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，在73%居民同意下於106年成立更新會組織整合都更重建意願。市府委託都市更新輔導團提供法令諮詢，向中央爭取840.8萬規畫補助費用，社區也需負擔每戶平均5萬自籌款，協助社區委託規畫顧問辦理都市更新規畫。

都市發展處長徐燕興表示，聯宏社區居民因多數不住在現地，較少參與社區討論，也尚未籌措自籌款項，雖然市府已經提供許多資源與補助，但都更同意比例尚未達3成，更新會定期會議居民出席比率仍逐年下降，以至目前中央第一期補助款即將用完，中央請市府評估是否需終止繼續補助。

都更重建推動的必要關鍵有二，其一為社區居民有充分意願與投入，其二為任何事情的推動都需要成本，房屋重建與舊車換新車一樣，需要社區居民共同負擔費用，才能成功推動。

考量都市更新推動需長時間的討論，同時建物結構有潛在疑慮，因此除了調查居民都市更新推動意願，也將輔導聯宏社區籌組管理委員會、辦理建築物結構評估並申請耐震結構補強，今天說明會現場也邀集國家地震工程研究中心、都市發展處使用管理科前來，說明申請耐震補強、成立管理委員會之相關資訊與補助資源。

聯宏社區分區說明會地點固定於光華里里民大會堂（仁愛區光一路28號5樓）召開，今天場次為A、H區說明會，後續也將於3月26日、4月2日、4月9日、4月16日上午10點分區召開，請聯宏社區居民及關心都市更新之民眾抽空參與。

都更 都市更新

延伸閱讀

杜絕境外疫情入侵 高市加贈入境居檢者一劑快篩

影／再興社區外牆倒塌 清出道路後受阻民眾返家

曾鑑定有風險但未補強 再興社區公寓女兒牆倒塌嚇壞住戶

曾鑑定有風險但未補強 再興社區公寓女兒牆倒塌嚇壞住戶

相關新聞

基隆屋齡42年聯宏社區都更陷瓶頸 市府開分區說明會

基隆市仁愛區成功市場旁的聯宏社區、為屋齡42年的舊社區，因地下室停車場樑柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，106年成立更新會組織...

花蓮車站前道路多坑洞 民代協助反映獲重鋪改善

花蓮火車站前站南側的國聯一路，有百餘公尺長度已20多年未曾鋪設改善，道路多處龜裂、坑洞，當地排班計程車司機透過縣議員魏嘉...

影／「球迷」賴清德建議：棒球員加強速度學習打外角球

副總統賴清德今天由立委劉櫂豪陪同，到台東體中參訪，與體中女足隊、柔道、射箭及棒球隊員互動，他並以「球迷」身份提醒球員不要...

卡在台灣看見愛！貝里斯籍貨輪擱淺台東 獲贈禦寒衣物

貝里斯籍貨輪「聯利輪」本月8日舵機故障，擱淺台東富岡漁港外海堤、迄今未脫困，因氣象預報近日鋒面報到、溫度降低，移民署台東...

八堵火車站前違規迴轉肇事車禍頻傳 將嚴告發增設警示

基隆市八堵路在八堵火車站前的紅綠燈，設有禁止迴轉標誌，也有分向桿禁止汽、機車違規迴轉，但因為搭火車民眾多，又有計程車排班...

蘭嶼設機車定檢站

蘭嶼過去沒有機車排氣檢驗站，民眾辦理機車定期檢驗不容易，台東縣環保局為服務鄉民，輔導中油蘭嶼加油站設置檢驗站，本月開始周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。