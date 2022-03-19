花蓮車站前道路多坑洞 民代協助反映獲重鋪改善

花蓮火車站前站南側的國聯一路，有百餘公尺長度已20多年未曾鋪設改善，道路多處龜裂、坑洞，當地排班計程車司機透過縣議員魏嘉彥反映，市公所現勘後，近日很快完成刨鋪，提升市容及交通品質。

這段125公尺長、約12公尺寬的柏油路段，位於車站前站南側、鐵路警察局花蓮分局前，也是站前計程車排班地點。縣議員魏嘉彥接獲運將反映，指路面長年未有重鋪，坑坑洞洞，影響行車品質，而且火車站是花蓮市觀光門面，道路品質不佳，也有礙市容。

魏嘉彥立即邀請市長魏嘉賢、建設課長徐國城、台鐵花蓮站長林德香、花蓮運務段長吳金添等人到場會勘，認為道路破損嚴重，確實需要處理，由路權單位市公所納入開工契約，請廠商將現有掏空及管線漏水部分灌漿改善，再刨除路面重鋪瀝青，漆繪標線，以2天時間施工完成。