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花蓮車站前道路多坑洞 民代協助反映獲重鋪改善

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮火車站前站南側的國聯一路，因長年未重鋪，路面坑洞破損，市公所接獲縣議員魏嘉彥反映後，已經重鋪完成。圖／市公所提供
花蓮火車站前站南側的國聯一路，因長年未重鋪，路面坑洞破損，市公所接獲縣議員魏嘉彥反映後，已經重鋪完成。圖／市公所提供

花蓮火車站前站南側的國聯一路，有百餘公尺長度已20多年未曾鋪設改善，道路多處龜裂、坑洞，當地排班計程車司機透過縣議員魏嘉彥反映，市公所現勘後，近日很快完成刨鋪，提升市容及交通品質。

這段125公尺長、約12公尺寬的柏油路段，位於車站前站南側、鐵路警察局花蓮分局前，也是站前計程車排班地點。縣議員魏嘉彥接獲運將反映，指路面長年未有重鋪，坑坑洞洞，影響行車品質，而且火車站是花蓮市觀光門面，道路品質不佳，也有礙市容。

魏嘉彥立即邀請市長魏嘉賢、建設課長徐國城、台鐵花蓮站長林德香、花蓮運務段長吳金添等人到場會勘，認為道路破損嚴重，確實需要處理，由路權單位市公所納入開工契約，請廠商將現有掏空及管線漏水部分灌漿改善，再刨除路面重鋪瀝青，漆繪標線，以2天時間施工完成。

魏嘉彥表示，花蓮以觀光立縣，火車站是城市門面，每逢周末、連假，火車站進出的人流量，及搭乘計程車的人數暴增，車站周邊道路如果不平整，不僅影響交通安全，也妨礙市容觀瞻，感謝市公所重視建議，迅速處理完畢。

花蓮火車站前站南側的國聯一路，因長年未重鋪，路面坑洞破損，市公所接獲縣議員魏嘉彥反映後，已經重鋪完成。圖／市公所提供
花蓮火車站前站南側的國聯一路，因長年未重鋪，路面坑洞破損，市公所接獲縣議員魏嘉彥反映後，已經重鋪完成。圖／市公所提供
花蓮火車站前站南側的國聯一路，因長年未重鋪，路面坑洞破損，市公所接獲縣議員魏嘉彥反映後，已經重鋪完成。圖／市公所提供
花蓮火車站前站南側的國聯一路，因長年未重鋪，路面坑洞破損，市公所接獲縣議員魏嘉彥反映後，已經重鋪完成。圖／市公所提供

花蓮 火車站 計程車

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