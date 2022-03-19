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影／「球迷」賴清德建議：棒球員加強速度學習打外角球
副總統賴清德今天由立委劉櫂豪陪同，到台東體中參訪，與體中女足隊、柔道、射箭及棒球隊員互動，他並以「球迷」身份提醒球員不要受傷、加強速度、強化打擊，更直指國內許多球員不擅打外角球、喜歡強拉，提醒球員學習推打。
賴清德今天到台東體中參訪，下場試踢足球、射箭、傳接球，每一次與學生們互動、鼓勵，都不忘介紹劉櫂豪，讓學生教練認識劉，就連校方爭取棒球場旁設施改善，他也直接請劉處理，趁機拉抬劉櫂豪聲勢不言可喻。
賴清德在棒球場上提出最多想法，他說，他從小喜歡棒球，還當過捕手，更喜歡看球賽，雖然打球比不上球員，但以球迷身分提出建議，強調要保護自己不要受傷，野手要加強速度、更要能夠全方面打擊。
「我說了一口好球！」賴清德勉勵球員，國內現在除了4級棒球也有了城市、職棒球隊，球員有了更好發展方向，未來不論到哪裡打球，野手打擊是最重要的，而且要能夠全方面打擊，台灣選手外角球常打不好，因為球員喜歡拉打，忽略推打技巧，其實應該針對不同投手、不同球路練習打擊，避免外角被調、揮不到球，這是選手應該加強的部分。
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