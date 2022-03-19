卡在台灣看見愛！貝里斯籍貨輪擱淺台東 獲贈禦寒衣物

貝里斯籍貨輪「聯利輪」本月8日舵機故障，擱淺台東富岡漁港外海堤、迄今未脫困，因氣象預報近日鋒面報到、溫度降低，移民署台東縣專勤隊及基隆港國境隊花蓮港分隊擔心貨輪船員天寒受凍，向慈濟基金會勸募物資、衣物，捐贈聯利輪上船員，隔海傳遞人道關懷。

台東縣專勤隊長黃志明表示，日前得知鋒面來襲、氣溫將下降，與花蓮港分隊聯絡後，雙方都關心貨輪上船員衣物不足，遂向各界募集防寒物資，佛教慈濟基金會率先捐贈毛帽、圍巾、外套、背心、衛生衣、棉襪及暖暖包等物。

黃志明說，經聯繫亞洲船務代理有限公司協助，昨在富岡漁港碼頭以橡皮艇接駁，移民署人員將防寒物資送上擱淺貨輪，貨輪船員得知這是台灣捐贈的衣物都感謝不已。

印尼籍船員向亞洲船務公司人員表示，最近晚上真的很冷，感謝台灣移民署募集防寒衣物及暖暖包，讓船上夥伴們有厚暖衣服可保暖，不至於感冒生病，非常謝謝台灣各界對的幫忙與愛心。