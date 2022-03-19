八堵火車站前違規迴轉肇事車禍頻傳 將嚴告發增設警示

基隆市八堵路在八堵火車站前的紅綠燈，設有禁止迴轉標誌，也有分向桿禁止汽、機車違規迴轉，但因為搭火車民眾多，又有計程車排班載客，很多車都要往市區方向，因距下一個可迴轉路口很遠，違規迴轉仍然嚴重，去年因迴轉造成的車禍就有30件，市府及警方將調整路口號誌燈號及增設警示告示牌改善，即日起將嚴格執法告發。

市警第三分局指出，八堵火車站位於交通要衝，常因民眾貪圖一時便利違規臨時停車上下乘客及違規迴轉，為高肇事路段，統計去年交通事故件數達30件，都因違規迴轉導致交通事故，嚴重影響用路人安全。

為改善交通事故發生，警方、市府相關單位會同地方民意代表會勘，地方建議路口標示可能不夠明顯，警方取締力道也不夠，讓計程車、自小客違規迴轉嚴重，很容易就和後方直行車或對向來車撞上，應調整路口號誌燈號及增設警示告示牌等。

交通隊統計，八堵火車站前路口，近5年每年約發生30到40件車禍事故，包含違規迴轉撞及與起步擦撞等。民眾發現，設置軟式分向桿後，很多駕駛人直接在行人穿越道違規迴轉，機車則鑽分向桿縫隙違規。

警方說，曾有一名郭姓計程車駕駛八堵火車站前排班，違規迴轉撞擊後方直行的機車騎士，導致騎士左腿被撞骨折斷裂送醫。不只自小客、計程車常有違規迴轉，機車也有，多年前，一名70歲的老翁騎乘機車要迴轉，從路邊起步往左騎時，遭到後方一輛自小客高速撞上，送醫不治。