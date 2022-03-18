利澤焚化廠增量代燒花蓮垃圾 宜縣府：再評估

花蓮縣長徐榛蔚日前率隊赴宜蘭參訪，爭取宜蘭利澤焚化廠增加花蓮垃圾焚化量。民進黨宜蘭縣議會黨團認為，應把縣內需求擺優先，並落實把關機制，再考慮是否增收。宜縣府回應，該廠正值歲修，且縣內掩埋場活化工程篩分後的可燃物也需處理，將視利澤焚化廠可處理量，再評估增收一事。

民進黨團指出，媒體報導宜縣府原則同意，每日增收30公噸花蓮垃圾焚化量，今天對此召開記者會，憂心恐影響宜蘭的生活、空氣品質，更呼口號「拒收花蓮垃圾 宜蘭環境優先。」總召陳俊宇說，宜縣府當初談定只收生活垃圾，卻查到花蓮多次夾雜事業廢棄物運到宜蘭，也未依約運回焚化完的底渣、飛灰。

宜蘭縣政府表示，利澤焚化廠的設計容量每日600噸，無法達到商轉規模，縣府2005年配合環保署推動區域合作處理一般廢棄物政策，與花蓮縣府簽約，約定花蓮每日至少提供100噸一般廢棄物，並於焚化廠營運日起20年間；環保局補充說明，與現今時空背景不同，當時是要找垃圾。

環保局說，宜蘭縣一日生活垃圾量320公噸、一般事業廢棄物為100公噸，加上掩埋場活化工程，需挖出垃圾後篩分、焚燒，因此排擠到花蓮縣垃圾的進廠量。利澤焚化廠近期適逢歲修，使得原本焚化量能砍半成300公噸。

環保局強調，利澤焚化廠優先處理縣內家戶產生的生活垃圾，其次是一般事業廢棄物，有餘裕再處理外縣市垃圾。廢棄物進廠均嚴格把關，會要求車輛載運的一般事業廢棄物、外縣市垃圾進行檢查，且利澤焚化廠連2年榮獲環保署焚化爐運轉查核評鑑特優殊榮。另外，花蓮縣去年迄今均有超運底渣和飛灰。