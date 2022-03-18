基隆要塞司令部將修復完工 4月22日開放迎賓

基隆市文化局今天表示，經近2年修復，市定古蹟「基隆要塞司令部」即將完工，將在4月22日起開門迎賓，再創沙灣文化地景新風華。

基隆市文化局發布新聞稿表示，大基隆歷史場景再現整合計劃的成果近來陸續展現，在去年10月啟用的沙灣歷史文化園區中，基隆要塞司令部是面積最大且最完整的場域。

文化局指出，1896年日軍在基隆設立「基隆要塞指揮所」，1903年正式成立基隆要塞司令部，管轄範圍涵蓋基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區，為日治時期北台灣最高軍事指揮中心。

戰後，基隆要塞司令部被中華民國國軍接收，後改為海巡署辦公場所，並不對一般民眾開放。基隆要塞司令部於2010年因具歷史、文化、藝術價值被列為市定古蹟，2020年開始修復。

文化局長陳靜萍說，大家現在所看到的基隆要塞司令部，當初成立時為木造建築，1928年改建為鋼筋混凝土建物，主要為適應台灣炎熱、潮濕又多雨的氣候，建物除抬高基礎，接近地面也設有通氣孔及防蟲網，除了防潮也有通風隔熱效果。

此外，這棟建築為當時日本陸軍技師淺井新一所設計，建築採Ｔ字型配置，外觀由貼附褐色系「十三溝面磚」的立柱與舊米黃色調的洗石子欄杆組合而成。整體立面無太多裝飾及彎曲線條，風格典雅，卻又不失軍事機關的嚴謹氣氛。

陳靜萍表示，文化局近來公布多張基隆要塞司令部快要修復完工後的不同角度日夜景照，讓許多民眾頻頻詢問何時開放。配合2022基隆城市博覽會在4月22日開幕的盛事，基隆要塞司令部當天也將對外開放，未來也將往古蹟活化再利用方向進行，導入民間創意及活力，同時成為「大基隆歷史場景再現計畫」重要教育展示館場。