打造友善台灣狐蝠環境 花縣府推生態觀察活動

花蓮縣政府農業處指出，台灣狐蝠是一級保育類動物，本島僅花蓮有穩定棲息且易觀察族群，為打造友善狐蝠環境，縣府規劃8場夜間生態觀察活動，由教育民眾認識狐蝠。

花蓮縣政府農業處今天發布新聞稿指出，台灣狐蝠是非常稀少的野生哺乳動物，與石虎、黑熊、水獺並列為「四大神獸」；過去曾於綠島有數千隻族群，因被大量捕抓逐漸消失，根據專家學者調查，除了龜山島及綠島還有少量族群，本島僅花蓮市周圍有50隻左右。

農業處指出，台灣狐蝠因臉長得像狐狸故得其名，大眼、金脖為特徵，展翅可達1公尺，常於夜間出沒，因身形龐大，常被誤認為是大鳥飛過。

農業處指出，台灣狐蝠與人類的生活領域重疊，常面臨食物來源減少及人為干擾的壓力，為了讓民眾認識狐蝠並以正確的方式觀察，縣府與洄瀾風生態公司合作推動夜間生態觀察體驗活動，透過友善狐蝠不打燈、不干擾的觀察方法，揭開台灣狐蝠神秘面紗。

台灣狐蝠夜間生態觀察活動場次自20日起展開，每梯次晚間7時至9時30分，民眾可以至花蓮縣政府農業處臉書官網查詢報名資訊。