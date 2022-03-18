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綠島垃圾爆滿 去年至今流標4次無法外運累積1千公噸

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣綠島垃圾1年多無法運送回本島，垃圾掩埋場已快滿出來了。圖／李數奼提供
台東縣綠島垃圾1年多無法運送回本島，垃圾掩埋場已快滿出來了。圖／李數奼提供

台東綠島蘭嶼垃圾仰賴民間船運送回本島焚燒，蘭嶼垃圾運送上月已發包定時送回台東，但綠島垃圾受限船班，去年至今流標4次，累積約1000公噸垃圾，地方議員直言「綠島垃圾爆滿」，4月後進入旅遊季、居民憂心不已，籲環保局盡速解決。

台東縣議會今召開第19屆第19次臨時會，多名議員針對環保局預算墊付案，及垃圾焚化爐試俥試燒狀況質詢，議員鄭崗山提出卑南鄉增設監測、確認無汙染；林威志強調垃圾政策透明，未來2爐運作也要立即公告；林參天要求提供垃圾回饋金流向、明細；李數奼則憂心綠島垃圾堆積如山，籲環保局快想辦法。

李數奼說，綠島垃圾從去年上半年至今無法運回本島處理，掩埋場垃圾真的滿了，綠島居民都很憂心，雖然做垃圾減量，但民生垃圾還是有啊，接下來要進入旅遊旺季，環保局應優先解決綠島垃圾問題。

台東縣環保局副局長陳炳伸表示，綠島每年6至9月旅遊旺季，每日約有2.5到3公噸垃圾，淡季每日也有1.5公噸垃圾，去年因疫情旅遊人數少，至今仍累積800至1000公噸垃圾，但垃圾外運已流標4次。

陳炳伸說，綠島、蘭嶼2離島垃圾須藉船運送回本島焚燒，蘭嶼上月發包已定期送回台東，但綠島垃圾運送流標4次，主原因還是船運航班難掌握。

他說，貨船公司載送貨物定期定量，風浪太大還可能停駛，載貨以民生物資和公共工程優先處理，業者過去常反應沒有貨船幫忙載送、也擔心違約，環保局持續與和業者溝通，本月底將第5次開標，希望解決綠島垃圾問題。

台東縣綠島垃圾1年多無法運送回本島，垃圾掩埋場已快滿出來了。圖／李數奼提供
台東縣綠島垃圾1年多無法運送回本島，垃圾掩埋場已快滿出來了。圖／李數奼提供
台東縣議會議員李數奼，今天針對垃圾問題諮詢縣環保局長郭建成。記者卜敏正／翻攝
台東縣議會議員李數奼，今天針對垃圾問題諮詢縣環保局長郭建成。記者卜敏正／翻攝

綠島 台東 蘭嶼

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