綠島垃圾爆滿 去年至今流標4次無法外運累積1千公噸

台東綠島、蘭嶼垃圾仰賴民間船運送回本島焚燒，蘭嶼垃圾運送上月已發包定時送回台東，但綠島垃圾受限船班，去年至今流標4次，累積約1000公噸垃圾，地方議員直言「綠島垃圾爆滿」，4月後進入旅遊季、居民憂心不已，籲環保局盡速解決。

台東縣議會今召開第19屆第19次臨時會，多名議員針對環保局預算墊付案，及垃圾焚化爐試俥試燒狀況質詢，議員鄭崗山提出卑南鄉增設監測、確認無汙染；林威志強調垃圾政策透明，未來2爐運作也要立即公告；林參天要求提供垃圾回饋金流向、明細；李數奼則憂心綠島垃圾堆積如山，籲環保局快想辦法。

李數奼說，綠島垃圾從去年上半年至今無法運回本島處理，掩埋場垃圾真的滿了，綠島居民都很憂心，雖然做垃圾減量，但民生垃圾還是有啊，接下來要進入旅遊旺季，環保局應優先解決綠島垃圾問題。

台東縣環保局副局長陳炳伸表示，綠島每年6至9月旅遊旺季，每日約有2.5到3公噸垃圾，淡季每日也有1.5公噸垃圾，去年因疫情旅遊人數少，至今仍累積800至1000公噸垃圾，但垃圾外運已流標4次。

陳炳伸說，綠島、蘭嶼2離島垃圾須藉船運送回本島焚燒，蘭嶼上月發包已定期送回台東，但綠島垃圾運送流標4次，主原因還是船運航班難掌握。