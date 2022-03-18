花東鐵路雙軌化 建國路巷弄住戶擔憂整排房舍恐被拆

花東地區鐵路雙軌電氣化11月將動工，花蓮人口稠密的花蓮市、吉安鄉，上百筆私有地因拓寬將徵用，衝擊相當大。縣議會今召開專案會議邀交通部鐵道局報告，吉安鄉建國路370巷住戶不滿捨預留鐵路用地不用，卻要拆除巷內整排房子，要求路線微調西移，鐵道局允諾彙整居民意見，1個月內提評估報告。

專案會議由縣議員黃馨主持，縣議員張美慧、楊華美全程參與，高小成、黃玲蘭、李正文、謝國榮等議員也到場關切。

根據鐵道局第一場公聽會紀錄，花蓮市、吉安鄉的雙軌化拓寬工程，將使用公私土地約9.1公頃，其中大部分為公有地，占約97%，私有地花蓮市26筆、吉安鄉83筆，總面積約0.24公頃，占比約3%。

鐵道局東部工程處現場簡報說明花蓮、吉安的雙軌化路線規畫及隔音設施。

黃馨質疑，市區路段雙軌化採平面規畫，只有跨越吉安溪前後約800公尺路段為高架設計，且原本向西側拓寬，過吉安站後又改成東側，路線變來變去。

建國路370巷住戶陳志強說，鐵道西側早預留鐵路用地，雙軌化卻向東拓寬，巷內整排15戶房舍都要被拆，「以後只能貼著鐵軌睡覺」，「你們的運能提升，我們的權益犧牲」，合理嗎？且未來還可能再作高架化，房子是不是又要再拆一次？他要求路線微調西移，留一條路讓民眾可以走；若非動到民宅不可，乾脆全部徵收，不要一拆再拆。

東工處說明，鐵路不像公路可以快速轉彎，線形較公路嚴格，盡量以直線布設；吉安站往南路段改至東側，是考量儲車空間，避免鄰近台9線，用路人在停等火車經過時空間不足，造成交通事故。

黃馨、楊華美、張美慧等議員都主張高架化、雙軌化併案執行，才能有整體性思維；張美慧指出，政府有責任推動重大交通建設，也不能漠視民眾需求，若無法提出民眾可接受的解決方案依然蠻幹，她會帶頭抗爭。

東工處簡派正工程司林可勝表示，建國路370巷距花蓮站很近，目前規畫路線已是最小限度範圍使用到私有地，對於住戶受影響表達最大歉意。他表示，願以同理心推動工程，承諾將民眾意見帶回評估，1個月內提出報告。