台東海岸線侵蝕嚴重 立委劉櫂豪要求工程會因應對策

台東海岸線侵蝕嚴重，陸地持續減縮，對公路及鐵路運輸都有安全的疑慮，尤其南迴線緊鄰海岸線，侵蝕更為明顯，立委劉櫂豪昨要求中央公共工程委員會需要及早做出因應對策。工程會主委吳澤成允諾會盡速辦理。

吳澤成表示，就地理環境來說東部海岸是侵蝕海岸，這是不可抗拒的自然現象，但為不讓侵蝕情況嚴重，就工程規畫及設計上，未來會與公路總局及鐵路局合作強化，盡可能延緩侵蝕速度，保障鄰海公路及鐵路的安全。

劉櫂豪說，他長期關注東部海岸線侵蝕問題，尤其在全球環境變遷的情況下，有加劇侵蝕的現象，使得鄰海鐵公路面臨巨大的安全考驗，尤其南迴線更為明顯，工程會應未雨綢繆，跨部會研議合作，提出因應辦法。

據了解，國內專家學者研究2006年之前的50年間，台東縣海岸退縮100至300公尺，且不斷持續中，加上全球暖化、海平面上升，鄰海公路恐被海水淹沒，目前水利署及公路總局對於台東海岸線侵蝕問題，有監測機制。