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基公投門檻下修 提案議員宣示推動外木山填海造陸公投

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今天完成「基隆市公民投票自治條例」修正案三讀，4名原始案議員為張淵翔（左起）、陳薇仲、王醒之和呂美玲。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天完成「基隆市公民投票自治條例」修正案三讀，4名原始案議員為張淵翔（左起）、陳薇仲、王醒之和呂美玲。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今天完成「基隆市公民投票自治條例」修正案三讀，提案人數門檻從原來的5‰降為4‰，連署門檻從5%降為4%。原始提案人之一的市議員陳薇仲表示，提案門檻無法跟進新竹市或母法美中不足，但不論提案、連署門檻如何規定，都將針對外木山填海造陸案發動地方公投，展現民意，要求基隆市政府守護珍貴的外木山海岸。

立法院2017年底三讀通過公民投票法修正案，下修公投權年齡及提案、連署人數門檻。中選會曾通知基隆市政府跟進母法修正公投自治條例，市府遲無動作，11名議員搶先提出修正草案排入臨時會議程，今天三讀通過。基市自治條例制定或修正多由市府提案，這次由議會主動提案修法，將在基隆自治史留下紀錄。

這項修法提案由王醒之、呂美玲、張淵翔和陳薇仲4名議員提出，並獲江鑒育、宋瑋莉、俞叁發、莊榮欽、莊錦田、張耿輝和楊秀玉7名議員連署成案。14日一讀會時，市府民政處表示也將提出修法草案，是否要等待市府提案合併審查，正反雙方激辯，最後以多數意見進入討論程序並逐條審查，依序完成三讀。

基隆市公民投票自治條例修正草案內容，包括將投票權年齡從20歲降為18歲，提案門檻從最近一次市長選舉人總數5‰降為萬分之一，連署門檻從5%降為1%。其中投票權年齡下修18歲無異議通過，但提案門檻修正為4‰，連署門檻修正為4%。

陳薇仲說，這次修法通過要感謝全體議員的支持，定案的提案門檻無法跟進新竹市或跟進母法美中不足。基隆市政府曾說也準備提出公投自治條例修正，希望能相信人民，相信直接民主，提出更好的版本。不論提案、連署門檻為何，都將針對外木山填海造陸案發動地方公投。

基隆 公投

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