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影／郵輪公司破產 債權銀行拿15萬美元「贖」探索夢號
以基隆港為母港的星夢郵輪「探索夢號」，香港母公司宣布破產。探索夢號申請14日駛離基隆港，補給供貨商指控船方積欠貨款，航港局要求暫緩出港。郵輪公司的債權銀行後來出面，拿出美金15萬元與供貨商達成協議，探索夢號才獲准今天下午4點半多啟航，駛離基隆港。
新冠肺炎疫情重創國際郵輪產業，探索夢號的香港母公司宣布破產，台灣部門今年初也開始資遣員工。14日傳出探索夢號申請當天離開基隆港，與船方合作提供補給的合作廠商，出面指控船公司積欠貨款未還，擔心船一開走，不知道以後要去跟誰要錢。
航港局以有供貨商出面指船公司欠款，要求探索夢號提出說明，並暫緩出港。探索夢號因此仍留在基隆港，並由債權銀行出面與供貨商協商，想要儘速讓探索夢號駛離台灣，以利處分。
據了解，已有23家供貨商出面指探索夢號積欠貨款，其中14家共同委託律師與債權銀行協商。探索夢號共欠這14家廠商817萬元貨款，銀行拿出美金15萬元，折合新台幣約420萬元，超過積欠貨款半數給供貨商，達成協議。
14家廠商剩餘無法完整求償金額，或是其他台灣廠商仍可向香港清算人陳報債權，待清算程序完成，再依債權比例受償。
基隆港務分公司表示，在航港局同意探索夢號離開基隆港後，郵輪可在48小時內駛離基隆港。探索夢號今天下午4點多啟航，緩慢駛出基隆港。
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