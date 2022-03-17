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太平山年度盛會「迎媽祖」 遊客驚喜巧遇虔誠參拜

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
太平山鎮安宮「恭迎媽祖遶境祈福」3月15日登場，11尊神明駐駕土場福德廟一晚。記者林佳彣／攝影
太平山鎮安宮「恭迎媽祖遶境祈福」3月15日登場，11尊神明駐駕土場福德廟一晚。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣境內海拔最高的廟宇「鎮安宮」，位在太平山國家森林遊樂區，年度盛事「迎媽祖」在323媽祖誕辰前的3月15日，一連3天熱鬧登場。工作人員從羅東震安宮啟程，陸續到多個廟宇恭迎共11尊神明，沿途遶境大同鄉，當晚駐駕土場福德廟；隔天到了遊樂區各景點，不少遊客巧遇時，紛紛雙手合十拜拜，場面相當熱鬧。

鎮安宮建在海拔約2000公尺的太平山上，歷史最早追溯自日治時期，是日人祀奉天照大神的神社。二次大戰後，當地居民和伐木工人將原址改建為廟，並易名為鎮安宮，主神祀奉國姓爺鄭成功。

太平山莊經理林志雄表示，過往不少家住中南部的太平山國家森林遊樂區工作人員，農曆春節回家過年完，返回工作崗位時，會將家鄉的神尊請到太平山鎮安宮作客，行之有年的迎神會，後來成了遊樂區、太平山工作站的年度重要慶典。

今年「恭迎媽祖遶境祈福」為期3天，太平山鎮安宮廟方3月15日從羅東震安宮恭迎4尊媽祖後，再到其他宮廟迎王公、城隍爺、關聖帝君、齊天大聖、玄天上帝、嘉義媽祖，以及玉皇大帝。接著，遶境隊伍一路前往大同鄉，沿途停留英仕山莊、棲蘭山莊、太平山工作站、獨立山工務段，最後在土場福德廟駐駕一晚。

第二天為此次迎媽祖的重頭戲，土地公為眾神引路，遶境隊伍先到鳩之澤溫泉、中間解說站，再至翠峰山屋，回頭經過太平山莊、蹦蹦車站。不少人巧遇眾神上山遶境，又驚又喜，有些遊客搭完蹦蹦車，一下車看到媽祖等神尊，紛紛以雙手虔誠拜拜。眾神駐駕太平山鎮安宮作客一晚後，今天早上移駕回鑾。

遶境隊伍第二天來到翠峰山屋。圖／太平山莊提供
遶境隊伍第二天來到翠峰山屋。圖／太平山莊提供
「恭迎媽祖遶境祈福」3月16日從土場福德廟出發，抵達鳩之澤溫泉。圖／太平山莊提供
「恭迎媽祖遶境祈福」3月16日從土場福德廟出發，抵達鳩之澤溫泉。圖／太平山莊提供
眾神駐駕太平山鎮安宮作客一晚後，今天早上移駕回鑾。圖／太平山莊提供
眾神駐駕太平山鎮安宮作客一晚後，今天早上移駕回鑾。圖／太平山莊提供
搭乘蹦蹦車的遊客巧遇眾神上山遶境，一下車紛紛以雙手虔誠拜拜。圖／太平山莊提供
搭乘蹦蹦車的遊客巧遇眾神上山遶境，一下車紛紛以雙手虔誠拜拜。圖／太平山莊提供
太平山鎮安宮的年度盛事「迎媽祖」，在323媽祖誕辰前的3月15日，一連3天熱鬧登場，首日停留太平山工作站。圖／太平山莊提供
太平山鎮安宮的年度盛事「迎媽祖」，在323媽祖誕辰前的3月15日，一連3天熱鬧登場，首日停留太平山工作站。圖／太平山莊提供
眾神駐駕太平山鎮安宮作客一晚。圖／太平山莊提供
眾神駐駕太平山鎮安宮作客一晚。圖／太平山莊提供
遶境隊伍抵達太平山莊參拜。圖／太平山莊提供
遶境隊伍抵達太平山莊參拜。圖／太平山莊提供
遶境隊伍抵達土場福德宮參拜。記者林佳彣／攝影
遶境隊伍抵達土場福德宮參拜。記者林佳彣／攝影
「迎媽祖」第二天，遶境隊伍抵達太平山莊。圖／太平山莊提供
「迎媽祖」第二天，遶境隊伍抵達太平山莊。圖／太平山莊提供

太平山 媽祖 遶境

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