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台東成功鎮菅宮勝太郎宅 述說新港歷史

中央社 / 台東縣17日電

台東成功鎮許多民眾幼時診所看病的記憶，物換星移，老屋整修後恢復90年前菅宮勝太郎宅模樣；老屋賦有政治、經濟、醫療、宗教等意義，述說新港的歷史，也展望成功的未來。

這棟日式建築，歷經日治時代的支廳長「菅宮勝太郎」住宅，戰後半世紀高安診所的輝煌時代，延續到將近20年前台灣基督長老教會東部中會新港教會買下作為會館供旅人歇息；因為老屋多次遭受颱風摧殘，教會也開始募款進行小部分修復，展開一系列的再生計畫。

啟動老屋修建契機的台東縣「心驛耕新夢想關懷協會」爭取到文化部經費補助新台幣1840萬元，總經費2300萬元，由台東縣政府協助發包履約，經過近2年的修復過程，如今重生為成功鎮的新地標、活的文化資產。

協會總幹事洪惠慧今天接受中央社記者訪問表示，若不是2014年麥德姆颱風把老屋屋頂掀掉，發現梁上的「棟札（上梁記牌）」確認老屋身世，再經由許多有心人士協助，才能讓老屋再現風華。

洪惠慧回憶，小時候老屋是醫師高端立的「高安診所」，身體不舒服都被父母帶去打針，而自己的阿姨也在診所擔任藥劑生，所以常會到老屋院子玩耍；隔壁就是教會，總愛跑來跟著牧師娘學彈琴。

洪惠慧特別指著庭院內放置的一顆黃碧玉原石造景說，那是曾有原住民因看病付不出醫藥費，而運送來相抵付的，可見當時高端立的仁心仁術。

新港教會馬國軒牧師說，老屋過去曾有人想購買改建為KTV，在當時曾正智牧師建議下，於1996年貸款2000多萬元買下老屋，為償還貸款，牧師及教會會友除了全省走透透募款，並利用老屋提供旅人餐飲、住宿，終於在2011年全數清償貸款。

2016年啟動的「心驛耕新夢想計畫」，讓這棟歷史建築的修復點燃希望，喚起各界重視保存成功地方歷史，並能活化文化資產，也是社區群體共同的記憶。

老屋 台東

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