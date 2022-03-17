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光華地下道塗鴉「來亂的」 基隆清潔隊員火速清除
基隆市獅球嶺五里里民通往基隆火車站、客運站的捷徑「光華地下道」，出現大面積的塗鴉，有礙觀瞻。環保局清潔隊員今天使用香蕉水和甲苯，經過一陣擦拭，讓地下道牆壁恢復潔淨。
仁愛區光華里長陳世豐說，許多獅球嶺民眾從成功一路118巷，穿越台鐵軌道下方的光華地下道，通往西定河光華橋，過橋後前往火車站、客運站搭車，或是到三總基隆院區看診，估計上班日每天有7、8千人次通行。
陳世豐說，光華地下道過去曾發生市府宣傳看板被踹破，塗鴉也斷斷續續發生，幾天前又被畫了一大片。那些圖案「根本不是藝術」、「實在是來亂的」，希望市府善後。
光華地下道由環保局委由民間業者負責清潔環境，但只負責定期打掃環境，清除塗鴉不在認養工作範圍。
環保局清潔隊員今早帶香蕉水和甲苯到光華地下道，先小部位清洗，確認可以有效清除塗鴉後，多名清潔隊員開始分工，擦拭掉地下道內多處塗鴉，恢復潔淨。
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