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台東縣府媒合企業購390箱鳳梨釋迦 分送公益團體

中央社 / 台東縣17日電

台東縣政府媒合新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司訂購390箱台東鳳梨釋迦，近日將分送雙北、基隆、高屏及台東公益團體。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，鳳梨釋迦產季雖已進入尾聲，但縣府媒合推廣銷售腳步不停歇，要讓台東鳳梨釋迦的好滋味享譽國內外。繼成功進軍日本後，日前新加坡商安富利公司台灣分公司透過縣府媒合，訂購390箱6公斤裝鳳梨釋迦優質鮮果。

台東縣長饒慶鈴指出，這次縣府促成新加坡外商成功訂購，感謝各界多次努力與突破困難，支持與肯定農友的辛勞、也減輕農民銷售壓力，更用鳳梨釋迦做愛心，不僅吃得美味、更是甜在心裡，更打響台東農產品品牌。

新加坡商安富利公司台灣分公司訂購390箱6公斤裝鳳梨釋迦，近日將陸續分送新北及基隆伊甸基金會、基隆大光兒少之家、台灣關愛基金會、屏東伯大尼之家及精忠育幼院、高雄佛光山大慈育幼院、台東阿尼色弗兒童之家等，其餘也將陸續送達至全台各公益團體。

另外，還購買3噸鳳梨釋迦原料果泥，將由春一枝製作專屬冰棒分送給客戶、員工，讓鳳梨釋迦美味留香散布到全台。

鳳梨釋迦 台東 新加坡

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