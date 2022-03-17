沙灘車帶來商機也屢見爭議 花蓮縣府輔導業者成立協會

刺激又兼具網美式旅遊的沙灘車遊憩活動，近年在北花蓮近海處大受歡迎，秀林、新城已有19家業者經營，但因缺乏管理辦法，引發適法性、遊客安全、干擾生態等疑慮。花蓮縣政府近日邀集業者討論，說明活動應注意事項，並決定輔導業者在暑假旺季前成立協會，強化自主管理。

沙灘車雖為花蓮旅遊帶來商機，但近年屢屢引發爭議，前年秋天就有民眾質疑花蓮溪口有沙灘車載客狂飆，擔心轟隆隆的引擎聲嚇走候鳥；去年3月壽豐鄉鹽寮聚會所被業者作為營業據點，也引發當地居民不滿，質疑合法性。

縣府觀光處近日邀集業者、花蓮林管處、國有財產署北區分署花蓮辦事處、秀林鄉公所、新城鄉公所等單位，共同討論沙灘車活動議題，凝聚共識。

觀光處表示，縣府在2019年就已公告「所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，所轄近海範圍北起秀林鄉和平溪口，南至花蓮溪口沙灘。長約50公里，花蓮溪出海口以南沙灘，則屬觀光局東部海岸國家風景區管理處管轄。

觀光處表示，將輔導19家業者儘速成立協會，強化自主管理；也提醒，業者從事沙灘車活動前，應徵得土地管理機關同意，並辦理公司或工商登記、保險，也要訂定沙灘車活動事故緊急處理及通報標準作業流程，確保安全。

花蓮林管處表示，目前業者行經路線都在保安林範圍內，基於行政院山林開放政策，國有林地以開放為原則，但如果遊憩行為破壞生態環境，還是會受到森林法管制及處罰。