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高中職國際知識競賽 台東民進黨部祭重金促參加

中央社 / 台東縣17日電

民主進步黨台東縣黨部鼓勵台東高中職學生參加「2022全國高中職國際知識競賽」，除特別加碼獎金、車資補貼，只要入決賽就有加碼。

民進黨台東縣黨部主委、立委劉櫂豪今天告訴中央社記者，由民進黨國際部主辦、青年部協辦的「全國高中職國際知識競賽 （World Quiz Championship,WQC）」期待透過競賽提升學生對國際事務的認識、深入了解當前國際情勢及台灣外交展望、拓展國際視野、提升獨立思辯能力與領導力。

劉櫂豪說，目前全國高中職知識競賽正受理報名，賽制分成初賽及決賽，冠軍獎金高達新台幣2萬元。為鼓勵台東的高中職學生踴躍參與競賽活動，台東縣黨部特別舉辦加碼活動。

台東的學生進入決賽每組就先加碼鼓勵金2000元，第1名原獎金2萬元、黨部額外再加碼1萬元共3萬元；第2名原獎金1萬5000元、加碼8000元，共2萬3000元；第3名原獎金1萬元、加碼6000元，共1萬6000元；第4名原獎金5000元、加碼5000元，共1萬元。

除獎金加碼以外，體恤台東地理位置遙遠，參賽車資也特別補助，只要參加比賽就補助參賽者每人來回火車票。

劉櫂豪表示，提升學生國際觀與國際視野是相當重要的事情，希望能夠透過民進黨國際部主辦、青年部協辦的「2022全國高中職國際知識競賽」讓學生能夠了解更多國際事物、對國際事務有更多興趣，以及了解目前的國際情勢等。

由民進黨國際部主辦、青年部協辦的「2022全國高中職國際知識競賽」即日起至3月30日於活動官網受理報名 （額滿為止），北部 （北北基桃）招收112隊、中部（竹苗中彰投雲）招收40隊、南部離島 （嘉南高屏澎金馬）招收92隊、東部 （宜花東）招收12隊。

台東 民進黨 劉櫂豪

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