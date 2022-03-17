花蓮沙灘車活動興起 縣府輔導業者成立協會

花蓮縣近海沙灘這些年興起沙灘車活動，活動路線包含樹林、出海口溪流及沙灘地，縣府雖公告事項，但業者居民摩擦仍多，縣府日前邀業者開會，將盤點業者數量，輔導成立協會。

花蓮縣政府民國109年公告「花蓮縣政府所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，明定活動範圍及須遵守事項，不過因中央無相關統一法令，並無罰則，僅能輔導業者遵守。

壽豐鄉鹽寮海岸就曾發生業者將集合地點設立在當地原住民部落聚會所，引起族人不滿，影響祭儀進行，雙方數度衝突。

花蓮縣政府觀光處今天發布新聞稿指出，15日邀集相關單位及19間沙灘車業者召開會議，讓業者了解縣府所轄範圍內沙灘車活動注意事項及各土地管理機關使用規定，並輔導業者成立協會。

花蓮縣政府觀光處表示，縣府所轄近海範圍為北起秀林鄉和平溪口，南至花蓮溪口沙灘，花蓮溪出海口以南沙灘屬交通部觀光局東部國家風景區管理處管轄。

花蓮林管處指出，目前業者行經路線部分皆屬保安林範圍，基於行政院山林開放政策，國有林地以開放為原則，若有破壞生態環境疑慮，將受森林法管制及處罰。

觀光處指出，經盤點秀林鄉及新城鄉現有19間業者，為強化業者自主管理，提升沙灘車整體服務及品質，將協助及輔導業者於暑假旺季前自組成立協會，共同營造更安心遊憩環境。