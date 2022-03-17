漫步太平山「寂靜山徑」 聽聲音感受自然之美

太平山國家森林遊樂區位於海拔2000公尺處，壯闊雲海與霧林的森林生態，吸引不少人前往旅遊。林務局羅東自然教育中心將於4月17日、18日在此舉辦「玩聲音聽世界」森林療育活動，帶領民眾用聽覺玩森林，踏訪世界最美小徑的見晴懷古步道、全台第一條「寂靜山徑」的翠峰湖環山步道，夜宿太平山莊，享受山林的美好。

羅東林區管理處提到，太平山有著一種能為城市人帶來紓壓，卻鮮為人知的神秘力量，那就是「寂靜的力量」。不過，「寂靜」不是絕對無聲，而是遠離一切人造音，單用耳朵專注接收自然聲音。

其中，太平山的翠峰湖環山步道2.2公里至3.6公里，是國內首條通過認證的「寂靜山徑」；因其地面到樹梢佈滿軟綿嫩綠的泥炭苔，且在無人為干擾之下，最低音量只有20分貝。

「玩聲音聽世界」森林療育活動為期2天，限額32人，將以聲音小遊戲為引導，讓參與者靜下心來，練習聆聽聲音中的風景，像是涓滴細水滑落石壁、柔軟蘚苔地毯，藉此讓心靈接近山林、回歸自然。

羅東林管處表示，凡16歲以上熱愛大自然、對森林療育有興趣者，即日起可至台灣山林悠遊網報名，每人費用5300元，包含門票、接駁車、太平山莊住宿、餐食、保險等。 羅東自然教育中心將於4月17日、18日在太平山國家森林遊樂區舉辦「玩聲音聽世界」森林療育活動。圖／羅東林管處提供 太平山的翠峰湖環山步道2.2公里至3.6公里，是國內首條通過認證的「寂靜山徑」。記者林佳彣／攝影 「玩聲音聽世界」森林療育活動，將以聲音小遊戲為引導，讓參與者靜下心來，練習聆聽聲音中的風景。圖／羅東林管處提供 「玩聲音聽世界」森林療育活動將於4月17日、18日登場，民眾能用聽覺玩森林。圖／羅東林管處提供