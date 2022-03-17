春遊花蓮 19日兩場健走 還可逛市集摸大獎

春天適合出遊、踏青，從事戶外活動，花蓮市、瑞穗鄉19日各有一場健走活動，分別從太平洋公園曙光廣場、鶴岡國小起走，沿途可欣賞海景或是品味柚花清香，都有摸彩活動，邀請民眾起個大早顧健康，兩場健走都採現場報名。

花蓮市公所舉辦的「2022 環抱幸福、健康齊步走」，19日上午7時30分在曙光廣場集合、暖身後，鳴槍起走，往北行經曙光橋、兩潭自行車道，至花蓮港景觀橋（85°C前）原路折返，全程約5公里，須配戴口罩。

活動採自由參加，走完全程者可獲得完走禮及摸彩券，有iPhone13、Switch 遊戲主機、飛利浦智慧萬用鍋等摸彩品，現場還有超過21攤的市集及宣導攤位。市公所提醒民眾，摸彩券必須由折返點的工作人員蓋章後才符合資格。

市長魏嘉賢鼓勵大小朋友一起來參加，透過健走培養親子情感，還能呼吸新鮮空氣，全家都健康，好處多多。

花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦全台知名，柚花已在這個月初盛開，清香撲鼻，縣府農業處舉辦柚花節活動，有柚香走村、柚花健走及路跑。

農業處長陳淑雯說，19日的柚花健走，上午6時30分起開放現場報名，送束口袋、攤商消費券、抽獎券等紀念品，限量500份，8時鳴槍起走，全長3公里。持這個月17至19日在縣府指定商家消費200元以上收據，還可在健走現場再兌換抽獎券。

摸彩品包括55吋電視、文旦禮盒、紅茶禮盒、超商禮券、文旦沾醬及優質米等共300份，並有在地店家設攤，相當熱鬧。

縣府指出，縣府今年度將在新城、瑞穗、壽豐、吉安、鳳林、玉里等鄉鎮舉辦6場健走活動，民眾參與其中4場，蒐集愛戀花蓮集點活動章，可抽gogoro電動機車。