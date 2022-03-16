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傑出農家婦女獲表揚 宜蘭米行銷日本好成績
宜蘭各界慶祝農民節大會今天在縣農會舉行，慶祝儀式安排敬拜神農大帝後，表揚107位農民及農會幹部，其中壯圍鄉農會林美華榮獲專業傑出農家婦女獎，宜蘭市農會劉凱涵、三星地區農會林立偉及三星地區農會黃子誠是專業傑出農民，受獎者各有優異表現。
宜蘭有不少農業人口，今天來自各鄉鎮市農民及受獎人約300人出席農民節大會。縣農會昨天從五穀廟移請1尊神農大帝來到會場，今天由縣長林姿妙率縣農會等各屆菁英，向神農大帝上香虔誠敬意，並藉由表揚模範農民，肯定農民的努力與辛勞。
這次表揚專業傑出農民及農家婦女4名、原住民鄉鎮農業生產傑出農民2名、考核績優農會3名、協助協助農業防治有功單位4名、績優休閒農業區1名、糧食生產改良有功之模範農民5名、青年農民及農業科研技術傑出人員獎20名、農業推廣績優農民幹部12名、共同運銷績優農民11名、服務農會25年以上選任幹部26名、服務農會20年及25年聘任人員共13名、推動農業公益活動有功單位獎6名。
比較特別是，專業傑出農家婦女壯圍鄉林美華，參加110年度舌尖上的記憶-第三屆阿公阿嬤家傳食譜圖文競賽，榮獲全國殿軍獎。專業傑出農民宜蘭市劉凱涵，去年參加日本第23屆米·食味分析鑑定競賽，榮獲特別優秀賞；三星鄉林立偉榮獲全國有機茶TAGs分類分級評鑑競賽翠蛙選及金蛙選，更是宜蘭有機茶王；三星鄉黃子誠榮獲2021全國有機茶TAGs分類分級評鑑競賽銅娃選，去年及今年比利時國際風味品質評鑑三星獎。
縣長林姿妙感謝農民為宜蘭打拚，縣府也努力推動有機嚴選優質農作，例如宜蘭嚴選米，每公斤可以拍賣到3萬6千元，因宜蘭好山好水，每年栽種一期稻作，讓農田適當休息，所以才能種出這麼好的米，去年宜蘭好米賣到日本2600公噸，打響知名度。
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