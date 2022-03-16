快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵學說爸爸的話 移民署邀新住民分享瑞典文化

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
游漢聲今天以親切、風趣的口吻，向新住民介紹瑞典重要傳統節慶的復活節與仲夏節。圖／移民署宜蘭縣服務站提供
游漢聲今天以親切、風趣的口吻，向新住民介紹瑞典重要傳統節慶的復活節與仲夏節。圖／移民署宜蘭縣服務站提供

宜蘭新住民超過9000人，其中男性占比不到1成，僅730人。移民署宜蘭縣服務站為提倡新住民重視母語教育、學說爸爸的話，今天邀請育有2女的瑞典籍游漢聲與其妻到站內，不只與越南、韓國、馬來西亞等國新住民分享瑞典文化，也帶來親手製作的美味肉桂捲。

來自於瑞典的游漢聲2007年來台灣，在佛光大學華語中心學中文，認識妻子戴意陵，育有2個寶貝女兒。游漢聲今天以親切、風趣的口吻，向新住民介紹瑞典重要傳統節慶的復活節與仲夏節。

曾在瑞典2所高中擔任華語老師的戴意陵，分享當地完善的育兒福利制度，也提到街上推嬰兒車的男性比女性還要多。她說，自己與先生重視多語教育，2個女兒從小學習中英文之餘，也會跟著游漢聲學母語，平時都會用瑞典語溝通聊天。

宜蘭縣服務站表示，截至今年1月，宜蘭縣新住民為9088人，男性有730人、占比8%，若有養育小孩者的比例又更少。今天透過游漢聲夫妻的分享，讓大家更認識異國文化，也鼓勵新住民子女勇於學習母語，以提升國際競爭力。

移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏（右1）到府關懷，訪視瑞典新住民游漢聲（中）一家。圖／移民署宜蘭縣服務站提供
移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏（右1）到府關懷，訪視瑞典新住民游漢聲（中）一家。圖／移民署宜蘭縣服務站提供
瑞典籍新住民游漢聲今天帶來親手製作的美味肉桂捲。圖／移民署宜蘭縣服務站提供
瑞典籍新住民游漢聲今天帶來親手製作的美味肉桂捲。圖／移民署宜蘭縣服務站提供
移民署宜蘭縣服務站今天邀請瑞典籍游漢聲（中）與其妻戴意陵（左），與各國新住民分享瑞典文化，提倡新住民重視母語教育、學說爸爸的話。圖／移民署宜蘭縣服務站提供
移民署宜蘭縣服務站今天邀請瑞典籍游漢聲（中）與其妻戴意陵（左），與各國新住民分享瑞典文化，提倡新住民重視母語教育、學說爸爸的話。圖／移民署宜蘭縣服務站提供

瑞典 新住民 宜蘭

延伸閱讀

開南大學22周年校慶 開辦新住民專班圓人生的夢

新北男騎車跑山對撞瑞典戰車重摔地 後座女友顱內出血

瑞典智庫調查：受中國威脅 日韓澳進口武器大增

世足／批波蘭直接晉級不公平 瑞典足協：應有新球隊遞補

相關新聞

受濃霧影響 基隆港今早一度管制進出港

基隆港今早受到濃霧影響，上午8點10分起暫時停止船舶申請進出港管制作業，等到9點30分濃霧漸散解除管制，共計有2艘進港及...

漫步太平山「寂靜山徑」 聽聲音感受自然之美

太平山國家森林遊樂區位於海拔2000公尺處，壯闊雲海與霧林的森林生態，吸引不少人前往旅遊。林務局羅東自然教育中心將於4月...

春遊花蓮 19日兩場健走 還可逛市集摸大獎

春天適合出遊、踏青，從事戶外活動，花蓮市、瑞穗鄉19日各有一場健走活動，分別從太平洋公園曙光廣場、鶴岡國小起走，沿途可欣...

基隆地下道又見塗鴉 里長：來亂的毫無美感

基隆市獅球等5里民眾通往基隆火車站、客運站的捷徑「光華地下道」出現大面積塗鴉，光華里長陳世豐等人批缺乏美感，通報市府今天...

利澤代燒花蓮垃圾 擬增3成

花蓮許多鄉鎮產出的垃圾送宜蘭利澤焚燒，不過前年利澤減收花蓮的垃圾，由於花蓮既有掩埋空間已呈現飽和，堆積的垃圾只能先真空打...

傑出農家婦女獲表揚 宜蘭米行銷日本好成績

宜蘭各界慶祝農民節大會今天在縣農會舉行，慶祝儀式安排敬拜神農大帝後，表揚107位農民及農會幹部，其中壯圍鄉農會林美華榮獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。