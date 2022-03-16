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鼓勵學說爸爸的話 移民署邀新住民分享瑞典文化
宜蘭縣新住民超過9000人，其中男性占比不到1成，僅730人。移民署宜蘭縣服務站為提倡新住民重視母語教育、學說爸爸的話，今天邀請育有2女的瑞典籍游漢聲與其妻到站內，不只與越南、韓國、馬來西亞等國新住民分享瑞典文化，也帶來親手製作的美味肉桂捲。
來自於瑞典的游漢聲2007年來台灣，在佛光大學華語中心學中文，認識妻子戴意陵，育有2個寶貝女兒。游漢聲今天以親切、風趣的口吻，向新住民介紹瑞典重要傳統節慶的復活節與仲夏節。
曾在瑞典2所高中擔任華語老師的戴意陵，分享當地完善的育兒福利制度，也提到街上推嬰兒車的男性比女性還要多。她說，自己與先生重視多語教育，2個女兒從小學習中英文之餘，也會跟著游漢聲學母語，平時都會用瑞典語溝通聊天。
宜蘭縣服務站表示，截至今年1月，宜蘭縣新住民為9088人，男性有730人、占比8%，若有養育小孩者的比例又更少。今天透過游漢聲夫妻的分享，讓大家更認識異國文化，也鼓勵新住民子女勇於學習母語，以提升國際競爭力。
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