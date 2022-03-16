打造慢經濟產業 台東「自然醒慢活祭」療癒登場

打造台東慢經濟產業，縣府結合在地社區團體、發展協會等，推出為各場域設計的療癒工作坊、紓壓音樂會、心靈市集及藝術共創區，邀民眾一起體驗。

台東縣政府主辦的「自然醒慢活祭」去年底在杉原灣海灘揭開序幕，打響身心靈休閒美學品牌；今年將一連舉辦春、夏、秋、冬四季系列活動，今天在台東市民權里日式建築群舉辦春季號活動開幕式。

台東縣政府發布訊息表示，推廣台東獨有的「慢」品牌，推出全國第一個訴求身心靈平衡的活動-「自然醒慢活祭」，吸引想要放鬆身心的各地旅人相約到台東，找到適合自己的紓壓方式。

縣長饒慶鈴指出，近年受到疫情影響，民眾的身心壓力都需要緩解，而台東是讓身心靈放鬆的最好空間，這項計畫希望能為全國人民，帶來美好的心靈充電效果。

台東縣政府社會處說明，將2022年設定為「自然醒慢活祭」元年，除了結合在地身心靈講師、社區團體、發展協會等單位合作，共同發展地方產業及提升地方創生能量，也邀請身心靈健康平台合作宣傳。

今年起將在春、夏、秋、冬四季規劃不同主題，分別為花草茶香的鼻尖紓壓、電子音療的四肢解放、放之自然的五感覺醒、被窩中的腦內甦活等，安排60場次身心靈主題療癒體驗課程，有興趣民眾可上臉書查詢。