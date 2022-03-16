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影／2022三奇美徑彩繪稻田 可愛小鹿帶你遊冬山

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「2022三奇美徑彩繪稻田」日前已完成種植，預計4月下旬就能欣賞到可愛彩稻。圖／冬山鄉公所提供
「2022三奇美徑彩繪稻田」日前已完成種植，預計4月下旬就能欣賞到可愛彩稻。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭冬山的三奇美徑素有宜蘭版伯朗大道之稱，每年夏天的彩繪稻田，總是吸引大批人潮前來朝聖，今年也不例外。冬山鄉公所攜手在地知名景點「班比山丘」，以冬山車站為發想，將小鹿造型的吉祥物「拉布」與「斑斑」融入其中，日前已完成種植，預計4月下旬就能欣賞到可愛彩稻。

「三奇美徑彩繪稻田」的歷年主題多元，不只良食大道字樣、熱氣球圖騰、風箏意象，還有梅花鹿騎自行車。今年邁入第5年，冬山鄉公所邀請地方創生夥伴「斑比山丘」參與設計，0.3公頃的彩稻呈現2隻小鹿遨遊冬山車站的可愛模樣。

公所表示，冬山鄉三奇村是在地稻米的重要產區，一年僅一期稻作，2月春耕插秧、6月底至7月初收成，秋冬季則是休耕養地。此處的彩繪稻田為可食地景，藉此提倡食農教育的重要性，強化農作知識、健康安心的食物取得；稻作顏色因品種而有不同，為原有稻田增添活潑色彩。

三奇美徑系列活動由彩繪稻田4月底搶先登場，到6月都會有觀景高台讓民眾拍攝美景；5月有自行車輕旅行、稻浪音樂會，6月熱氣球嘉年華和7月風箏嘉年華接棒上陣。另外，宜蘭綠博3月26日到5月8日在冬山河生態綠舟風景區舉辦，公所邀請全國鄉親來冬山體驗低碳的綠色旅遊。

冬山鄉公所攜手在地知名景點「班比山丘」，以冬山車站為發想，將小鹿造型的吉祥物「拉布」與「斑斑」融入其中。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所攜手在地知名景點「班比山丘」，以冬山車站為發想，將小鹿造型的吉祥物「拉布」與「斑斑」融入其中。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭 熱氣球嘉年華 自行車

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