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基隆正濱「紅磚屋」招標修繕 打造青年創業基地

中央社 / 基隆16日電

基隆市府從國有財產署撥用臨近正濱舊漁會大樓閒置建物暫命名「紅磚屋」，因建物已逾70年，結構受損待補強，市府正辦理工程招標作業，盼將「紅磚屋」打造成青年創業基地。

市政府產業發展處今天表示，位於基隆市中正路463號的「紅磚屋」建於民國37年，主體以紅磚建造為2層樓建物，原為行政院農業委員會水產試驗所房產，由於已閒置多年，經市府針對建物耐震評估後，部分結構損壞必須補強。

為讓老建築空間能活化再利用，市府打算將「紅磚屋」規劃為青年創意及創業空間，市府除編列預算外，也向國家發展委員會爭取到新台幣500萬元工程經費，期望建物整理完成後，成為青年創業核心基地，促進基隆市青年結合地方資源投入創業。

產發處指出，「紅磚屋建物補強修繕工程及空間活化」工程預算金額新台幣2007萬8240元，29日下午2時截止投標，當天下午2時50分開標，決標方式採用最低標。

產發處表示，工程將以保持建物原貌及尊重歷史的態度設計，針對整體空間進行全新配置，創造簡單、乾淨的建築量體感，工程主要內容包括樓板、地坪及建物立面修復、門窗更新、結構補強及改善消防與空調設備等。

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