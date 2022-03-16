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基隆「光華地下道」又見塗鴉 里長斥：根本是來亂的

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影

基隆市獅球五里通往基隆火車站、客運站的捷徑「光華地下道」，出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」、「實在是來亂的」，希望市府清除。這處地下道由環保局安排民間公司「愛心認養」，但只負責打掃。清潔隊員明天將用松香水清洗，希望能除去塗鴉圖案。

陳世豐說，光華地下道獅球嶺端從成功一路118巷，穿越台鐵軌道下方，通往西定河光華橋，過橋就是自來街，成為獅球5里上班族往來火車站、客運站的捷徑，不少民眾前往三總基隆院區看診，也是走光華地下道，估計每天有7、8千人次通行。

陳世豐說，光華地下道過去也曾發生破壞事件，牆面的市府宣傳看板就曾被踹破，塗鴉斷斷續續發生，幾天前發生又被畫了一大片。他拍照後上傳臉書，表示「這根本不是藝術、這實在是來亂的」，只會讓地下道顯得更雜亂，希望市府善後。

工務處表示，光華地下道由環保局委由民間業者負責清潔環境，但環保局環境管理科長張志遠說，愛心認養單位只負責定期打掃環境，清潔塗鴉可能要用到藥劑和動力機具，並不在認養工作範圍。

環保局清潔隊長潘家齊說，明天會由清潔隊員帶松香水到光華地下道，看看能不能清除掉塗鴉圖案。清除時會先挑小範圍試作，以免弄巧成拙，讓牆面看起來更不雅觀。

陳世豐說，光華地下道除了環境要加強維護，地方人士也建議增設無障礙設施，方便輪椅族經地下道前往三總就醫，不用繞道成功平交道。

工務處養護工程科長簡翊哲表示，考量地下道出入口環境和使用效益，興建電梯並不可行。至於施作斜坡道，因地下道地形限制也難以符合規範，難以施作。

基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光華地下道出現大面積的塗鴉，當地光華里長陳世豐認為「根本不是藝術」，希望市府清除。記者邱瑞杰／攝影

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