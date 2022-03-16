南迴旅客增 劉櫂豪盼台鐵增停靠站並改善設施

南迴公路拓寬通車後，旅客漸增，然而台鐵部分車站設施不盡完善，立委劉櫂豪要求台鐵局增加停靠站，改善設施兼顧安全與舒適性；也爭取台東公車站牌建置動態系統。

民進黨籍立法委員劉櫂豪今天質詢交通部長王國材，他指出，南迴地區因省道南迴公路拓寬通車後，旅客逐漸增加，當地旅遊知名度大增，促使鐵路運輸旅客增加，但部分車站設施安全及舒適性都需加強改善。

劉櫂豪以金崙車站為例，因遮雨簷太短，旅客避雨空間不足，出站階梯沒有扶手，長者進出不便安全有顧慮等。鐵道局目前正在辦理的南迴鐵路沿線車站風貌改善計畫，劉櫂豪提出不僅要對車站外觀及附近景觀改善，也要將民眾反映的安全及便利、舒適等需求納入。

另外，公路總局提出110至113年「公路公共運輸服務升級計畫」，編列新台幣245億元預算來提升公路公共運輸服務，包括強化跨運具服務整合、完善無障礙乘車及候車環境、改善偏鄉交通、協助地方創生、推廣電動大客車以利空污防制、導入先進設備預防事故發生等。

劉櫂豪指出，計畫包含建置公車站智慧型站牌，對比台北市公車站牌有液晶螢幕顯示公車抵達時間，台東市區的公車系統動態，僅能透過APP線上查詢。這對於地方真正有搭乘需求的長者相當不便。王國材允諾，只要地方政府向公路總局申請提案，一定全力協助辦理，提升地方的公路公共運輸服務品質。