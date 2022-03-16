徐榛蔚爭取利澤多燒3成垃圾 宜蘭縣府原則同意

花蓮許多鄉鎮產出的垃圾送宜蘭利澤焚燒，不過前年利澤減收花蓮的垃圾，由於花蓮既有掩埋空間已呈現飽和，堆積的垃圾只能先真空打包減少臭味。花蓮縣長徐榛蔚向宜蘭縣政府協商，爭取利澤廠增加垃圾焚化量，由每天100公噸提升至130公噸，宜蘭縣府原則上同意，細節需再研議。

縣府指出，花蓮目前沒有營運中的焚化爐，垃圾須轉運至掩埋場，或運往利澤焚化爐焚燒，隨著觀光人次上升，以及疫情影響，外帶餐點、外送服務大增，留下的餐盒餐具等垃圾量愈來愈多。

截至2021年11月，花蓮垃圾產生量已高達13萬9263公噸，平均每人每天垃圾產生量為1.29公斤，較2020年同期高出2.4個百分點，導致垃圾僅能暫時堆置於各鄉鎮市轉運平台或掩埋場，且暫存空間有限，長期堆置下也造成環境汙染問題。

縣長徐榛蔚率縣府隊至宜蘭參訪，針對花蓮垃圾暫存空間已飽和的情形，徐榛蔚爭取利澤廠增加花蓮垃圾焚化量，由每天100公噸提升至130公噸，盼宜蘭縣府協助花蓮燃眉之急。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍指出，宜蘭縣府原則上同意增加3成焚化量，不過處理細節還要再詳談；目前環保局已向中央爭取4500萬元經費，持續真空打包垃圾，並優先處理垃圾量大的花蓮市及吉安鄉。

饒慶龍表示，縣府同步進行台泥「水泥窯協同處理廢棄物」計畫案，將和平廠內第3座水泥窯興建成氣化爐，可代燒垃圾，預計明年中旬完工試營運，有望解決花蓮垃圾堆積問題。

宜蘭縣政府環保局設施管理及檢驗科長陳旻谷表示，利澤焚化廠會優先處理宜蘭縣內產生的廢棄物，目前該廠適逢歲修階段，待歲修完畢後，會視貯坑的垃圾量及縣內的垃圾產生量，若有餘裕量能再協助花蓮縣處理家戶垃圾。