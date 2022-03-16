快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐榛蔚爭取利澤多燒3成垃圾 宜蘭縣府原則同意

聯合報 / 記者王思慧林佳彣／花蓮即時報導
宜蘭利澤焚化廠將垃圾焚燒成灰裝袋，數量可觀。圖／花蓮縣政府提供
宜蘭利澤焚化廠將垃圾焚燒成灰裝袋，數量可觀。圖／花蓮縣政府提供

花蓮許多鄉鎮產出的垃圾送宜蘭利澤焚燒，不過前年利澤減收花蓮的垃圾，由於花蓮既有掩埋空間已呈現飽和，堆積的垃圾只能先真空打包減少臭味。花蓮縣長徐榛蔚向宜蘭縣政府協商，爭取利澤廠增加垃圾焚化量，由每天100公噸提升至130公噸，宜蘭縣府原則上同意，細節需再研議。

縣府指出，花蓮目前沒有營運中的焚化爐，垃圾須轉運至掩埋場，或運往利澤焚化爐焚燒，隨著觀光人次上升，以及疫情影響，外帶餐點、外送服務大增，留下的餐盒餐具等垃圾量愈來愈多。

截至2021年11月，花蓮垃圾產生量已高達13萬9263公噸，平均每人每天垃圾產生量為1.29公斤，較2020年同期高出2.4個百分點，導致垃圾僅能暫時堆置於各鄉鎮市轉運平台或掩埋場，且暫存空間有限，長期堆置下也造成環境汙染問題。

縣長徐榛蔚率縣府隊至宜蘭參訪，針對花蓮垃圾暫存空間已飽和的情形，徐榛蔚爭取利澤廠增加花蓮垃圾焚化量，由每天100公噸提升至130公噸，盼宜蘭縣府協助花蓮燃眉之急。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍指出，宜蘭縣府原則上同意增加3成焚化量，不過處理細節還要再詳談；目前環保局已向中央爭取4500萬元經費，持續真空打包垃圾，並優先處理垃圾量大的花蓮市及吉安鄉。

饒慶龍表示，縣府同步進行台泥「水泥窯協同處理廢棄物」計畫案，將和平廠內第3座水泥窯興建成氣化爐，可代燒垃圾，預計明年中旬完工試營運，有望解決花蓮垃圾堆積問題。

宜蘭縣政府環保局設施管理及檢驗科長陳旻谷表示，利澤焚化廠會優先處理宜蘭縣內產生的廢棄物，目前該廠適逢歲修階段，待歲修完畢後，會視貯坑的垃圾量及縣內的垃圾產生量，若有餘裕量能再協助花蓮縣處理家戶垃圾。

縣長徐榛蔚率縣府隊至宜蘭參訪，爭取利澤廠增加花蓮垃圾焚化量，由每天100公噸提升至130公噸，宜蘭縣府原則上同意。圖／花蓮縣政府提供
縣長徐榛蔚率縣府隊至宜蘭參訪，爭取利澤廠增加花蓮垃圾焚化量，由每天100公噸提升至130公噸，宜蘭縣府原則上同意。圖／花蓮縣政府提供
花蓮許多鄉鎮產出的垃圾目前送宜蘭利澤焚燒，縣長徐榛蔚爭取多燒3成垃圾量。圖／花蓮縣政府提供
花蓮許多鄉鎮產出的垃圾目前送宜蘭利澤焚燒，縣長徐榛蔚爭取多燒3成垃圾量。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 宜蘭 徐榛蔚

延伸閱讀

花蓮垃圾堆置達飽和 爭取利澤焚化爐增燒30公噸

原民山海劇場花蓮磯崎動工 中央補助近2億元

花蓮觀光結合運動 太馬等數十項賽事陸續登場

張逸華接藍營花蓮黨部主委 喊出縣長連任得票率破前高

相關新聞

受濃霧影響 基隆港今早一度管制進出港

基隆港今早受到濃霧影響，上午8點10分起暫時停止船舶申請進出港管制作業，等到9點30分濃霧漸散解除管制，共計有2艘進港及...

漫步太平山「寂靜山徑」 聽聲音感受自然之美

太平山國家森林遊樂區位於海拔2000公尺處，壯闊雲海與霧林的森林生態，吸引不少人前往旅遊。林務局羅東自然教育中心將於4月...

春遊花蓮 19日兩場健走 還可逛市集摸大獎

春天適合出遊、踏青，從事戶外活動，花蓮市、瑞穗鄉19日各有一場健走活動，分別從太平洋公園曙光廣場、鶴岡國小起走，沿途可欣...

基隆地下道又見塗鴉 里長：來亂的毫無美感

基隆市獅球等5里民眾通往基隆火車站、客運站的捷徑「光華地下道」出現大面積塗鴉，光華里長陳世豐等人批缺乏美感，通報市府今天...

利澤代燒花蓮垃圾 擬增3成

花蓮許多鄉鎮產出的垃圾送宜蘭利澤焚燒，不過前年利澤減收花蓮的垃圾，由於花蓮既有掩埋空間已呈現飽和，堆積的垃圾只能先真空打...

傑出農家婦女獲表揚 宜蘭米行銷日本好成績

宜蘭各界慶祝農民節大會今天在縣農會舉行，慶祝儀式安排敬拜神農大帝後，表揚107位農民及農會幹部，其中壯圍鄉農會林美華榮獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。