鳳林林榮遊憩區轉型客家驛站 成原客文化深度旅遊基地

花蓮縣鳳林鎮林榮遊憩區原是舊台9線上的休息站，因公路改道而落沒，花東縱谷國家風景區管理處為活化整修並招商，由鳳林鎮觀光旅遊發展協會承租。協會規畫遊憩區成為地方發展平台，並看中地理位置處於客家庄與部落交界處，將推動小眾慢活遊程，讓遊客深刻體驗客家與原民文化的碰撞。

鳳林鎮觀光旅遊發展協會接手林榮遊憩區後，以「鳳林慢城客家驛站」重新營運，今天舉辦開幕茶會，參與居民眾多，特別用披上客家花布的斗笠剪綵，期許驛站活化地方。

縱管處長郭振陵指出，林榮遊憩區建築在2005年完成，中間有段時間荒廢，為了活化，內部建置空調，粉刷空間及新建廁所，經費將近1千萬元。除了前面的2公頃建築，後面還有3公頃的區域，會再有遊憩動線規畫，讓整體更完整。

針對後方的開發，鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲說，雖然這邊是鳳林鎮，不過距離萬榮鄉西林村只有一線之隔，往西邊走就是支亞干部落，這裡就是原客交流的地方，呈現東部原客文化的合作的館舍，非常樂見縱管處規畫成為步道，成為客家族群轉化到部落的空間。

李美玲表示，客家驛站並非大眾觀光為主的據點，而是發展小眾旅遊，欣賞工藝的遊客，能參與開設的體驗課程，同時希望空間回到在地生活，居民、夥伴使用空間創作、聚會；這裡是鳳林的地理位置中樞，也能成為公民在地參與、青年回鄉的基地，帶入地方創生概念發展。