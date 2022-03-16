再會啦！西伯利亞白鶴載滿台灣人祝福 飛回北方了

一隻被國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴去年11月飛來宜蘭後，造成轟動，牠受到細心照顧100多天，這個月8日牠飛離了棲息觀察區域，至今超過一周未現芳蹤，鳥友們研判有可能趁著南風起，展翅飛返北方了。

這隻西伯利亞白鶴去年來到宜蘭時，先是在壯圍鄉被發現，過幾天飛到宜蘭市延平里開興廟附近棲息。牠是幾年前繼新北市金山白鶴與人和平相處之後，台灣出現的第二隻，吸引各地鳥友前來拍照；在這段時間日本也有一隻白鶴，台灣白鶴現蹤的消息傳到日本。

瀕臨滅絕的珍鳥被以嬌客對待，受到細心呵護，縣府委請志工每日觀察，市公所展開護鳥行動。今天市長江聰淵再度前往關心，根據延平里里林水蓮說，2月底白鶴被發現腳部受傷，讓人很擔心，還好在牠飛離的前幾天，多次看到牠展翅高飛盤旋空中，似乎為北返做準備，雖然知道這天遲早會來，心中仍是百般不捨，期盼牠能順利返回北方與家人團聚。

在開興廟棲息休養113天期間，市公所為了守護牠避免受驚擾，在白鶴棲息地四週架設告示牌及設置臨時停車場，請民眾保持安靜不喧譁，呼籲前來賞鳥保持適當的賞鳥距離，秉持不接觸、不驚嚇及不餵食原則，還協調白鶴棲息地附近農民停用農藥、肥料及除草劑等友善耕作。