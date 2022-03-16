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再會啦！西伯利亞白鶴載滿台灣人祝福 飛回北方了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
這是3月6日，白鶴的右腳受傷時，被鳥友呂學麟老師拍到牠佇立在田邊。圖／呂學麟拍攝提供
這是3月6日，白鶴的右腳受傷時，被鳥友呂學麟老師拍到牠佇立在田邊。圖／呂學麟拍攝提供

一隻被國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴去年11月飛來宜蘭後，造成轟動，牠受到細心照顧100多天，這個月8日牠飛離了棲息觀察區域，至今超過一周未現芳蹤，鳥友們研判有可能趁著南風起，展翅飛返北方了。

這隻西伯利亞白鶴去年來到宜蘭時，先是在壯圍鄉被發現，過幾天飛到宜蘭市延平里開興廟附近棲息。牠是幾年前繼新北市金山白鶴與人和平相處之後，台灣出現的第二隻，吸引各地鳥友前來拍照；在這段時間日本也有一隻白鶴，台灣白鶴現蹤的消息傳到日本。

瀕臨滅絕的珍鳥被以嬌客對待，受到細心呵護，縣府委請志工每日觀察，市公所展開護鳥行動。今天市長江聰淵再度前往關心，根據延平里里林水蓮說，2月底白鶴被發現腳部受傷，讓人很擔心，還好在牠飛離的前幾天，多次看到牠展翅高飛盤旋空中，似乎為北返做準備，雖然知道這天遲早會來，心中仍是百般不捨，期盼牠能順利返回北方與家人團聚。

在開興廟棲息休養113天期間，市公所為了守護牠避免受驚擾，在白鶴棲息地四週架設告示牌及設置臨時停車場，請民眾保持安靜不喧譁，呼籲前來賞鳥保持適當的賞鳥距離，秉持不接觸、不驚嚇及不餵食原則，還協調白鶴棲息地附近農民停用農藥、肥料及除草劑等友善耕作。

市公所表示，白鶴在過年前曾經因為有流浪犬入侵，導致飛離覓食區到夜間棲地躲避，公所和縣府農業處緊急討論因應，由動植物防疫所捕犬隊加強巡視捕捉，並在棲息地附近田埂出入口口設置圍網，防止流浪犬入侵，感謝白鶴帶給宜蘭人滿滿的愛，傳遞尊重大自然與珍愛生命的理念。

一隻被國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴在宜蘭市開興廟附近農田棲息113天後，最近飛回北方，宜蘭人懷念跟牠共處的這段美好時光。圖／市公所提供
一隻被國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴在宜蘭市開興廟附近農田棲息113天後，最近飛回北方，宜蘭人懷念跟牠共處的這段美好時光。圖／市公所提供
一隻被國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴在宜蘭市開興廟附近農田棲息113天後，最近飛回北方，市長江聰淵等人祝福牠平安回家。圖／市公所提供
一隻被國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴在宜蘭市開興廟附近農田棲息113天後，最近飛回北方，市長江聰淵等人祝福牠平安回家。圖／市公所提供
國際瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴在宜蘭停留100多天後，最近飛回北方了，讓很多鳥友感到不捨。圖／讀者提供
國際瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴在宜蘭停留100多天後，最近飛回北方了，讓很多鳥友感到不捨。圖／讀者提供

宜蘭 賞鳥

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